Höfe öffnen für Kunstliebhaber und Flaneure

Lampertheim.Kunsthandwerker, denen Besucher über die Schulter schauen können, Stände zum Stöbern und lauschige Plätzchen zum Verweilen: Diese Mischung macht den Reiz des Lampertheimer Kunst- und Hof-Flohmarkts aus. Der Termin für diesen Sommer steht nun fest: Am Sonntag, 7. Juli, 10 bis 18 Uhr, können sich Flaneure wieder auf den Weg durch die Innenstadt machen.

Die Planungen für die sechste Auflage des Events laufen. Am Donnerstag, 7. März, 19 Uhr, laden Stadtmarketing und Organisations-Team zu einer Infoveranstaltung ein. Sie wollen weitere Gartenbesitzer und Künstler mobilisieren, die sich an dem Flohmarkt beteiligen. Bereits jetzt gebe es zahlreiche Interessenten, die ihre Höfe und Gärten öffnen möchten, erklärte die Stadtverwaltung gestern in einer Mitteilung.

Ganz unterschiedliche Akteure

Neben Kunsthandwerk und bunten Flohmarktständen lebt das Ereignis auch von musikalischen Darbietungen, Lesungen und Verköstigungen. Daher suchen die Veranstalter nach ganz unterschiedlichen Akteuren. Mitmachen könne Bürger im Innenstadtbereich. Wenn Gartenbesitzer weiter außerhalb teilnehmen möchten, wird empfohlen, weitere Mitstreiter in der Nachbarschaft zu finden. Wenn mehrere Höfe und Gärten in einem Gebiet öffneten, steigere dies schließlich die Attraktivität für Besucher. off

