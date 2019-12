Hüttenfeld.Einmal mehr ist es den Chören des MGV Sängerbund Hüttenfeld gelungen, ihr Publikum auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen. Insgesamt fünf Gruppen sind es, die alljährlich in der Hüttenfelder Herz-Jesu-Kirche das Publikum mit besinnlicher Chormusik auf hohem Niveau begeistern. Den Auftakt in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche machten die Jüngsten, der Kinderchor Lil‘ Young Voices.

Unter der Leitung von Ronny Ehret, begleitet von seinem Bruder Bruno auf dem Keyboard, verstanden es die 14 Kinder mit den weihnachtlichen Weisen „Hört, was wir euch singen“ oder dem „Lied vom Weihnachtsglöcklein“ die Herzen der Zuhörer zu verzaubern.

Der Frauenchor unter der Leitung von Marc Bugert, der alle drei Erwachsenenchöre dirigiert, schloss sich nahtlos an. Die 15 Frauen, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feierten, überzeugten mit englischen Liedern, darunter auch der Gospel „Christmas Kum Ba Ya“ nach einem Satz des Jazz-Arrangeurs Jay Althouse. Sonja Zintl trat hier als Solistin auf. Bugert verstand es, die hohen Stimmen des Ensembles mit unaufdringlicher Keyboardbegleitung zu untermalen. Auch der gemischte Chor Purple Voices nahm sich einen Satz von Althouse („Run, run to Bethlehem“) vor und interpretierte den genauso stimmsicher wie das textlich eingedeutschte „Look at the world“ („Schau auf die Welt“) des britischen Komponisten John Rutter, der aus der zeitgenössischen Sakralmusik nicht mehr wegzudenken ist.

Ronny Ehret leitet auch den Jugendchor Young Voices. Dieser begann mit einem Gospel („Lord, I want to be a Christian”), setzte seinen Vortrag mit einem lateinischen Lied von Audrey Snyder fort („Ubi caritas“), der mit dem dreistimmigen „Saviour’s day“ zauberhaft endete.

Nachdem Kinder- und Jugendchor ihren Auftritt gemeinsam mit „Zeige uns den Weg“ beschlossen hatten, sorgte der Männerchor traditionell für das Finale mit ausschließlich deutschen Titeln. Die 24 Herren wurden von einigen Sängern der Harmonie Fehlheim unterstützt und sorgten mit ihren Evergreens für die gewohnte Gänsehautstimmung. Sie waren das einzige Ensemble des Abends, das auf jede instrumentale Begleitung seitens des Chorleiters Marc Bugert verzichtete.

Stimmgewaltig überzeugte nicht zuletzt der Abschluss mit der „Hymne an die Nacht“ von Ludwig van Beethoven. ron

