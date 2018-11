Hoffen auf ein Nimmerwiedersehen

LAMPERTHEIM.Neigt sich die Schulzeit dem Ende entgegen, stehen Realschulabsolventen und auch andere Schulabgänger häufig vor ganz neuen Herausforderungen. Weil mit der beruflichen Orientierung nicht selten auch Probleme einhergehen, veranstalten die Stadt und die Kooperation Lampertheim (Koop) jährlich einen Projekttag für Achtklässler. Beim 14. Realschultag haben sich am Dienstagmorgen neun Jugendhilfeeinrichtungen den Schülern in der Zehntscheune vorgestellt.

„Ich hoffe, ihr werdet uns nie wieder sehen und die Organisationen nie brauchen“, wandte sich Silke Reis an die Realschüler. Denn das hieße, beim Schulabschluss, der Lehrstellensuche und im Privaten würde alles glatt laufen. Dennoch sei es aber gut, so die städtische Organisatorin weiter, die Einrichtungen in und um Lampertheim zu kennen. Denn manchmal kommt der Schulabschluss doch plötzlich und ohnehin alles anders als man denkt. Dann stehen junge Menschen oft hilf- und ratlos mitten im Leben – und wissen nicht wohin. Genau da wollen die Einrichtungen helfen, die sich schon vor über 30 Jahren zur Koop zusammen geschlossen haben. Das Netzwerk deckt eine große Spannbreite möglicher Konfliktthemen wie Berufshilfeangebote, psychologische Betreuung, Drogen- und Partnerschaftsberatung, Straffälligenhilfe, präventive Kriminalitätsbekämpfung, aber auch freizeitpädagogische Maßnahmen ab.

Durch die aktive Auseinandersetzung mit diesen Themen sollen Jugendliche eigene Standpunkte dazu entwickeln. Ziel des Projekttages sei es, so die Verantwortlichen, durch persönlichen Kontakt mit den einzelnen Mitarbeitern Schwellenängste und Vorurteile gegenüber den Institutionen abzubauen. So soll im Notfall die Inanspruchnahme für Jugendliche erleichtert werden.

Am Stand der Prisma-Drogenberatung unterhielt sich Sozialarbeiterin Nikita Girard beispielsweise ganz unbefangen mit den jungen Leuten über die Themen „Chillen, Feiern und Zocken“. Die Schuldnerberatung der AWO Bergstraße, einen Stand weiter, blickt schon einmal in die Zukunft. „Wir erklären, wie man als junger Erwachsener mit erstem Job und eigener Wohnung nicht gleich in die Schuldenfalle tappt“, erläuterte Heike Bamberg.

Auch Dirk Neumann, Schulbeauftragter der Polizei, war in der Zehntscheune vor Ort. „Erst erkläre ich etwas zu Recht und Gesetz“, so Neumann, „dann dürft ihr fragen, was ihr schon immer mal einen Polizisten fragen wolltet.“ Nach dieser kurzen Vorstellungsrunde durften sich die Schüler die für sie interessanteste Organisation aussuchen. In Zehner-Gruppen ging es dann zu Workshops der jeweiligen Einrichtung. ksm

