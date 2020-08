Hoffen auf Förderzusage

Neuschloß.Abermals hängt die Verlegung der Bushaltestelle an der L 3110 bei Neuschloß in die Forsthausstraße in der Warteschleife. Derzeit wartet die Lampertheimer Verwaltung auf die Unterzeichnung einer Verwaltungsvereinbarung durch die Landesplanungsbehörde Hessen Mobil. Die Stadt habe sämtliche erforderliche Unterlagen abgeschickt.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, unterstrich die städtische Bau-Fachbereichsleiterin Anne Wicke in der jüngsten Bürgerkammersitzung des Stadtteils. Zu hoffen sei nun auf die Zusage von Landesfördermitteln im Herbst, um ins Vergabeverfahren einsteigen zu können.

260 000 Euro Kosten

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahme werden auf 260 000 Euro geschätzt. Erster Stadtrat Jens Klingler geht von einer hohen Förderquote aus, weswegen die Stadt einen Eigenanteil von 60 000 Euro zu leisten hätte. Anne Wicke machte in der Bürgerkammer allerdings deutlich, dass mit der Einrichtung einer Bedarfsampel für das Einbiegen der Busse auf die L 3110 in Richtung Lampertheim eine mit Altlasten befrachtete Grundstücksfläche saniert werden müsste. urs

