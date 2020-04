Hoffnung erschallt über Hofheim

Hofheim.Die Unterstützung des evangelischen Posaunenchores mit dem musikalischen Gebet donnerstags und sonntags um 19.05 Uhr stößt auf immer größere Resonanz in der Bevölkerung. Am Wochenende richteten unabhängig voreinander Matthias Luz, Gemeindepastor der Liebenzeller Gemeinde, und Pfarrer Holger Mett von der evangelischen Kirchengemeinde motivierende Worte an die Bläser.

In Zeiten von Corona kam das Dankeschön als E-Mail: „Es ist großartig, wie Ihr mit eurem musikalischen Gebet die Aktion ,Gebet für Hofheim’ unterstützt“, schrieb Luz. „Bei vielen liegen die Nerven blank und viele sind froh über jede Kleinigkeit, die Abwechslung und Hoffnung bringt“, so Luz weiter. Er dankte den Bläsern dafür, dass sie Hoffnung über Hofheim erschallen lassen.

Trotz der Wichtigkeit und aktuellen Unentbehrlichkeit der digitalen Technik stellte Pfarrer Holger Mett die Bedeutung vor allem von „Handgemachtem“ heraus: „Das zeigt ihr uns jedes Mal, wenn ihr zum musikalischen Gebet anhebt.“ Er leitete den Dank der Hofheimer an die Protagonisten des Posaunenchors weiter, der ihn in den vergangenen Tagen und Wochen erreicht hatte. Und er dankte ihnen dafür, dass sie der Bevölkerung in dieser Zeit Mut machen und das Gefühl geben: Da sind Menschen, die denken an uns.

„Da ist eine Nähe, die im Moment zwar nicht sichtbar und körperlich erlebbar, aber hörbar ist. Da werden Lieder gespielt, die uns Hoffnung machen“, so Mett. Ihm habe das Kurrendeblasen am Ostersonntag sehr gefehlt. „Wie schön war es, trotzdem zarte Posaunenklänge und Flötentöne zu hören.“ fh

