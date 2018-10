Hoffnung für die Wanduhr

LAMPERTHEIM.Ob Wasserkocher oder Radio: Gibt ein Gerät den Geist auf, landet es heutzutage oft im Müll. Die Jusos Ried denken aber nicht ans Wegwerfen. Sie haben zum fünften Repair-Café im Edinger Mehrwertladen in der Kaiserstraße eingeladen. Ehrenamtliche Reparateure boten ihre kostenlose Hilfe bei Elektrogeräten, Fahrrädern, Hard-, Softwareproblemen sowie Näh- und Strickarbeiten an.

Die Aktion geht auf eine Initiative der Jusos Ried und des Wirtschaft- und Verkehrsvereins (WuVV) zurück. Der Nachmittag findet meist ein oder zwei Mal jährlich statt. Sieben findige Tüftler haben sie diesmal gefunden. „Und zwar alles auf freiwilliger Basis“, erklärt Otto Edinger. Der WuVV-Vorsitzende betont im Namen des Vereins: „Wir sind aber keinesfalls eine Reparaturwerkstatt.“ Der Reparaturnachmittag soll keine Konkurrenz zum Handwerk oder Fachgeschäften sein. Oft bringen die Besucher Geräte mit, bei denen eine Reparatur ohnehin schon lange nicht mehr wirtschaftlich wäre. „Dinge, die schon lange kaputt sind und für die es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt“, erklärt ein Reparateur.

Bernd Faber beispielsweise tüftelt an einem alten Plattenspieler. „70er oder 80er Jahre“, schätzt er. Das Gerät lässt sich gar nicht erst einschalten. Eine Anleitung oder einen Schaltplan gibt es nicht mehr, für Faber geht es jetzt auf Fehlersuche. Das kann auch mal länger dauern. Als Fernsehtechniker hat er aber das nötige Know-how, das Tüfteln macht ihm ohnehin Spaß. Josephine Schader steht bei ihm in der Schlange. Die Bibliserin hält große Stücke auf die ehrenamtlichen Reparateure. „Letztes Jahr habe ich ein Kofferradio mit gebracht. Da hat sich nie jemand rangewagt, aber Herr Faber hat’s geschafft!“, erzählt sie. Diesmal hofft sie auf Rettung für ihre angeschlagene Wanduhr. Nebenan näht Dorothee Lehner Knöpfe an und gibt Tipps zum Stricken, im Hof werden Fahrräder wieder auf Vordermann gebracht.

„Givebox“ eingeweiht

Im Rahmen des Reparaturnachmittags haben die Jusos Ried die erste Lampertheimer „Givebox“ ihrer Bestimmung übergeben. Ein kleiner Metallschrank steht im Geschäft künftig für die Bevölkerung offen. Dort können Bürger Dinge, die sie nicht mehr brauchen, abgeben und gegen andere Gegenstände tauschen. „Ein kleiner Beitrag gegen die Wegwerfgesellschaft“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt bei der Einweihung.

Es sei ein „stationärer Flohmarkt“, nur ohne Geld. „Wer etwas nicht mehr brauch, kann es vorbei bringen und in dem Schrank ablegen“, so Schmidt. Findet derjenige selbst etwas im Inneren der „Givebox“, darf er es mitnehmen. Die Box ist das Ergebnis des Freiwilligentages und wird vom Wirtschafts- und Verkehrsverein unterstützt. Lampertheim sei nach Wald-Michelbach erst die zweite Kommune im Kreis mit einem solchen Projekt, so Schmidt. ksm

