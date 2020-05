Hoffnung in bunten Lettern

Lampertheim.Angela Stadtmüller trägt es, Peter Gutschalk zieht es an, und Stephan Germann, der Vorsitzende vom Vogelpark, streift es sich ebenfalls über. Auch weitere, zahlreiche Lampertheimer schlüpfen in das weiße Baumwoll-T-Shirt, das farbenfroh bedruckt wurde und das die Lampertheimer Norman und Barbara Asel mit Philipp und Tanja Butterfaß entworfen und auf den Markt gebracht haben. Obendrein haben sie im gleichen Design Sticker herausgegeben.

Sie wollen damit in der Zeit der Corona-Pandemie einen positiven Impuls setzen. Auf der Vorderseite des T-Shirts sind mit englischen Keywörtern Peace (Frieden), Hope (Hoffnung), Strong (Stärke), World (Welt), Think (Denken) und Happy (Glücklich) zu lesen. Einzelne, farblich hervorgehobene Buchstaben quer gelesen ergeben das Wort „Corona“. Auf die Rückseite ist ein Herz aufgedruckt mit den Farben eines Regenbogens und der Aufschrift „Love Life“ (Liebe das Leben). Außerdem befindet sich in dem bunten Herz ein Elektrokardiogramm. Zacken, die sichtbar machen, wie elektrische Impulse im Herzen verlaufen.

„Wir finden die Aktion ‚Lampertheim liebt Dich‘ toll, und wir geben den Slogan gerne zurück, denn wir lieben Lampertheim. Es ist eine Win-win-Situation“, erklären Stadtmüller und Gutschalk. Und Philipp Butterfaß betont: „Fröhlich, bunt und hoffnungsvoll sind die Farben eines Regenbogens und von jeher schöpfen Menschen aus dem Regenbogen Kraft, Zuversicht und Hoffnung. Gerade zu einer Zeit, in der die Corona-Krise unser aller Leben bestimmt.“

Hintergrund zu der Idee: Barbara und Norman Asel infizierten sich während eines Skiurlaubs in Ischgl mit dem Virus Sars-CoV2. Daraufhin befand sich das Ehepaar in häuslicher Quarantäne. Ihre langjährigen Freunde Tanja und Philipp Butterfaß waren während dieser Zeit häufige Gesprächspartner – in Facetime Chats. „Was passiert hier gerade? Wie geht es weiter?“, seien die Fragen gewesen, auf die sie alle keine Antwort wussten und die eine weitere Frage hervorriefen: „Was können wir machen, um einen positiven Impuls in dieser Corona-Depression zu setzen?“.

Negativen Gedanken trotzen

Getreu dem Lebensmotto des 49-jährigen Butterfaß „Nix gemacht hat man schon“ wollten sie den negativen Gedanken, die den Alltag so vieler Menschen bestimmten, trotzen und vor allem eins geben: Hoffnung. Und Hope ist eines der Schlagwörter, das auf dem von ihnen kreierten T-Shirt zu lesen ist und das – ebenso wie die Sticker – vor allem eines vermitteln soll: Hoffnung, Zuversicht und Gewissheit. Mit dem Gedanken „Love Life - Liebe das Leben“ haben es Barbara und Norman Asel geschafft, die Krankheit gut zu überstehen.

Mit ihrer Aktion wollen sie zudem einen Lampertheimer Verein unterstützen. Weil die Familien schon viele schöne Stunden im Vogelpark verbracht haben, soll der Verein einen Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der T-Shirts erhalten. So wollen sie ein Zeichen des Zusammenhalts in Lampertheim setzen.

Die T-Shirts und Aufkleber als Botschafter der Hoffnung gibt es bei den kreativen Schöpfern selbst zu kaufen und im Modefachgeschäft „Me&More“ in der Ersten Neugasse. „Wir lieben diese Aktion, dafür schlägt unser Herz; für Lampertheim, für positive Gedanken in der Corona-Zeit und für die Unterstützung Lampertheimer Vereine“, sagt Claudia Mehner.

© Südhessen Morgen, Montag, 25.05.2020