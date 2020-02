Hofheimer Carnevalisten lassen Kampagne ausklingen

Hofheim.Drei letzte und auch recht leise „Howwe Halau“ erklangen beim traditionellen Heringsessen des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) am Aschermittwoch im vollbesetzten, aber bereits dem Anlass entsprechend abgeschmückten Foyer des Bürgerhauses. Viele der HCV-Mitglieder ließen eine erfolgreiche Kampagne ausklingen.

Sitzungspräsident Alexander Scholl musste sich in seiner wie gewohnt in Reimform gehaltenen Ansprache einer weiteren Steigerung bedienen, nachdem er im letzten Jahr erst von der bis dahin erfolgreichsten Kampagne in der Vereinsgeschichte gesprochen hatte. „Die diesjährige Kampagne hat der letztjährigen ein i-Tüpfelchen aufgesetzt“, so das Geburtstagskind Scholl, dem ein fast 60-köpfiger Chor zunächst ein „Happy Birthday“ gesungen hatte.

„Ab heute ist Schluss mit der großen Sause, wir Fastnachter machen eine kurze Pause“, verkündete der lediglich mit einem Orden behängte HCV-Sitzungspräsident. In nur zwei Tagen nach dem Vorverkaufsstart waren beide Prunksitzungen ausverkauft, auch die Hexennacht-Wochen vor Altweiberfastnacht und bei der Kinderfastnacht bebte der Bürgerhausbau. Scholl stellte das Engagement aller heraus, „denn nur zusammen und im Team, bekommt man so eine grandiose Leistung hin“. Sein Dankeschön fürwahr, es galt der aktiven Narrenschar. Den Humor, der Luxus und ganz viel Lebensqualität bietet, sollten alle Fastnachter im weiteren Jahresverlauf in sich tragen. Das Buffett im mit Deckenschmuck versehenen Saal gab dann der erste Vorsitzende Edwin Stöwesand frei. „Ich weiß gar nicht, wie wir das nochmals toppen sollen“, so Stöwesand zu den Anwesenden. Bis auf die ganzjährig trainierenden Wichtel und die Garde machen die Tanzgruppen eine kurze Pause, um dann ab Mai wieder das Training aufzunehmen. fh

