Hofheimer CDU feiert mit der Bundeschefin das Sommerfest

Hofheim.Viele Mitglieder durfte Hofheims CDU-Chef Bernhard Hossner beim traditionellen Sommerfest auf dem Anwesen des Weingutes Garst begrüßen. Erstaunlich die Zahl an politischer Prominenz, die der Einladung gefolgt war. Das ließ und auf etwas Besonderes schließen. Und so war es: Dank der Verbindung von Hofheims CDU-Mitglied Heinz Becker schaute keine Geringere als die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, „AKK“, beim Sommerfest vorbei.

Becker arbeitete früher im Saarland gemeinsam mit dem Ehemann von AKK zusammen, woraus die freundschaftliche Verbindung stammt. Ein echter Paukenschlag, den die Christdemokraten damit landeten. Der Star des Abends zitterte nach eigenen Angaben bis zuletzt, ob es auch klappt.

Kramp-Karrenbauer verzichtete auf große Reden, sondern führte lieber persönliche Gespräche mit ihren Parteikollegen an der Basis, nahm sich viel Zeit für alle und hörte zu. Dabei gab sie sich äußerst unaufdringlich, sympathisch und nett – und keinesfalls in irgendeiner Form abgehoben.

Dass die CDU in Hofheim sehr erfolgreich ist, hatte AKK bereits wahrgenommen, sie lobte die Bodenständigkeit und den Zusammenhalt. Zu Beginn hatte Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl die Gelegenheit genutzt, um aktuelle Themen anzusprechen, die auch direkt sichtbar sind oder werden sollen. Darunter verkehrstechnische Optimierungen in Form der Fußgängerampel in der Bahnhofstraße, Optimierungen im Bereich der Kindertagesstätten, der Abfallsammelstelle mit niedrigeren Containern oder der Wunsch nach einer neuen Tonanlage in der Trauerhalle.

Reihe von Verbesserungen

Auch die Eröffnung des Rundwanderweges, der noch reichlich Potenzial zur Weiterentwicklung bietet, listete Scholl auf. Besonders griff der Ortsvorsteher den Bedarf einer weiteren Kita-Gruppe aufgrund des Wachstums des Stadtteils auf. Im katholischen Familienzentrum werde hierfür angebaut und eine vierte Gruppe eingerichtet. Auch die Nibelungenschule platze aus allen Nähten, was die Bedeutung des Schulstandortes unter Beweis stelle.

Scholl wünschte sich eine schnelle Lösung vom Schulträger, um die Raumprobleme zu lösen. Er versprach, hier nicht locker zu lassen. Mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sprach der Ortsvorsteher ein weiteres Großprojekt an, bei dem die Grundlage durch die Einbeziehung der Bürger bereits geschaffen wurde. Ziel ist es, die Neugestaltung rund um den Bahnhof umzusetzen und einen attraktiven Dorfmittelpunkt mit Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Scholl sprach von einer greifbaren Kommunalpolitik seiner Mehrheitsfraktion im Ortsbeirat und versicherte, mit großem Engagement weiter zu arbeiten. Er betonte, der Stadtteil habe die Selbstständigkeit und Individualität bewahrt. Und zwar dank solider Arbeit, frischem Wind und einem engagierten Team um ihn herum.

Immer mehr verbesserte und optimierte Schulsysteme führte Alexander Bauer, Mitglied des Landtags, an und ging in seinem Grußwort auch auf die Sicherheitspolitik, den Verfassungsschutz und die vor Ort gelebte Demokratie ein. Von einem „schönen Fleckchen“, um über Politik zu reden, sprach Michael Meister beim Sommerfest im herrlichen grünen Anwesen.

Großes Lob für Alexander Scholl

„Mit Überzeugungsarbeit kommt man ans richtige Ziel“, lautet die Maxime des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium. „Bei uns sind die Gläser nicht halb leer, sondern halb voll“, stellte denn auch Moderator Bernhard Hossner klar. Landrat Christian Engelhardt, ebenso wie die Kreisbeigeordnete Diana Stolz dabei, würdigte derweil die Verdienste „eines außergewöhnlichen Ortsvorstehers, die Bodenständigkeit und den Zusammenhalt in Hofheim“. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019