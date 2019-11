Hofheimer Fastnacht startet

Hofheim.Gemeinsam haben die Fastnachter der katholischen Pfarrgemeinde und des Hofheimer Carneval Vereins (HCV) die Fastnachtskampagne am Ausschellerdenkmal vor dem Alten Rathaus eröffnet. Getreu dem Motto: „Ihr Narren hört, es ist wieder soweit, der Ausscheller verkündet den Start der Fastnachtszeit“ fanden sich viele Fastnachter aus beiden „Lagern“ ein, um die Eröffnungsrede der beiden Präsidenten zu hören und bei recht frischen Außentemperaturen mit einem Glas Sekt gemeinsam auf die kommende Kampagne anstoßen.

Im Wechsel unterhielten die Sitzungspräsidenten Alexander Scholl (HCV) und Alexander Rank (Canisiushaus Fastnacht Hofheim) ihr närrisches Gefolge. „Helau ruf ich, seid ganz Ohr, eine neue Fastnachtskampagne steht wieder bevor“ leitete Scholl das Wechselspiel ein, „wir starten durch ohne Frage, und freuen uns auf richtig tolle Tage“.

Rank griff die Steilvorlage auf, „die Howwemer Fastnacht, sie soll leben, und uns viele schöne Stunden geben“. Beide lieferten im Wechsel eine nette Anekdote. „Am Hofheimer Bahnhof, es klingt fast wie ein Hohn, steht eine VRN Next-Bike-Station“ war Scholl nicht entgangen, dass außer der Kerbemudder bislang niemand das Angebot genutzt hatte. „Das ist was für Großstädte und Touristikhochburge, in Howwe tut niemand mit so ’nem Next-Bike rumgurge.“

Die Posse um den Bahnübergang nach Bobstadt mit ungesunden Neuerungen für das Auto griff Rank auf. Am Ende überwog die Freude darüber, „nach der zweiten Sperrung gibt es nix zu meckern, jetzt kannst du mit 100 Sache rüber brettern“. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019