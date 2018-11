Hofheimer Narren starten gemeinsam

Hofheim.Die Hofheimer Fastnachter fiebern dem Datum 11.11. und dem damit verbundenen Kampagnenauftakt 2018/19 entgegen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr werden die Narren der katholischen Pfarrgemeinde und des Hofheimer Carneval Vereins (HCV) die neue Kampagne am Sonntag, 11. November, um 11.11 Uhr am Ausschellerdenkmal vor dem Historischen Rathaus in Hofheim gemeinsam eröffnen. Getreu dem Motto „Ihr Narren hört, es ist wieder soweit, der Ausscheller verkündet den Start der Fastnachtszeit“ sind alle Fastnachter der katholischen Pfarrgemeinde, alle Mitglieder des HCV sowie alle interessierten Bürger eingeladen.

Neben einer Eröffnungsrede und einem anschließenden Umtrunk wird der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehren Hofheim und Bürstadt die Eröffnung musikalisch umrahmen. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.11.2018