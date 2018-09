Hofheimer Schuljahrgang 1944/45 erkundet Saarburg

Hofheim.Gut gelaunt fuhren 26 Teilnehmer des Hofheimer Schuljahrganges 1944/45 in das schöne Saarland. Per Bus ging die Fahrt vorbei an der Saarschleife und Mettlach nach Saarburg. Alle Reisenden waren von dem schönen Städtchen mit seinem Wasserfall in der Altstadt begeistert. Der dort geplante Stadtrundgang wurde zur Zufriedenheit aller in eine Bimmelbahnfahrt umgeändert, was bei den sommerlichen Temperaturen sehr angenehm war. Die Zeit in der Altstadt konnte von jedem selbst nach Lust und Laune gestaltet werden. Am Nachmittag fuhr die lustige Schar wieder heimwärts und verbrachte noch ein paar schöne, gemütliche Stunden in einem urigen Winzerhof in Bockenheim an der Weinstraße. Mit schönen Erinnerungen kam die Gruppe wieder zu Hause an. red (Bild: Jahrgang 1944/45 )

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.09.2018