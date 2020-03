Hofheimer wehren sich gegen Filialschließung

Hofheim.Auf enormes Bürgerinteresse stieß die jüngste Sitzung des Ortsbeirates im Foyer des Bürgerhauses Hofheim. Ein Grund hierfür war sicherlich der von Silke Lüderwald vorgestellte SPD-Antrag für eine Resolution zur geplanten Schließung der Filiale der Sparkasse Worms-Alzey-Ried in der Lindenstraße.

Die zum 1. April angekündigte Schließung (wir berichteten) sorgte in den vergangenen zwei Wochen für mächtig Gesprächsstoff im Stadtteil. Der Ortsbeirat will das Ganze nicht kommentarlos hinnehmen. So verabschiedete das Gremium einstimmig eine Resolution, in der die Geschäftsführung des Kreditinstituts aufgefordert werden soll, die angekündigte Umstellung auf eine reine Selbstbedienungsstelle zu revidieren.

Verändertes Kundenverhalten

Zuvor hatten Sparkassen-Vorstandsmitglied Sven Löber und Pressesprecher Volker Rathay im Ortsbeirat die Gründe für die Schließung erläutert und Lösungsmöglichkeiten für Kunden aufgezeigt. In erster Linie führte Rathay ein verändertes Kundenverhalten mit 95 Prozent Serviceangelegenheiten für die Schließung von insgesamt fünf Sparkassenfilialen an. Die beiden Hofheimer Mitarbeiter fänden in Bürstadt einen neuen Arbeitsplatz. Die Hofheimer Kunden sollen sich künftig nach Bürstadt, Lampertheim und Worms wenden, wo die jeweiligen Fachleute der Sparkasse sitzen. Auch der Briefkasten für Überweisungen falle weg. Rathay und Löber warben stattdessen für das Multimediacenter der Sparkasse als „digitale Filiale“, Anrufe im Kunden-Service-Center (Telefon 06241/85 10) oder den Hausbesuch von Mitarbeitern.

Kritisch äußerte sich Bürgermeister Gottfried Störmer, der qua Amt Mitglied des Sparkassen-Verwaltungsrats und somit in den Entscheidungsprozess eingebunden ist, zur Wirkung der Resolution. Die Problematik der Filialschließung soll nochmals beim „Howwemer Seniorenkaffee“ am 25. Mai thematisiert, wie deren Sprecher Herbert Tiefel gegenüber dieser Redaktion bestätigte.

Neben des Sparkassen-Themas hatte der Ortsbeirat mehrere Anfragen der Christdemokraten zu beraten. Marco Knecht regte eine Anpassung der Streckenführung der Buslinie 601 von Hofheim nach Lampertheim und zurück über Bürstadt an, um das Nadelöhr Rosengarten zu umgehen. Susanne Volkert wies darauf, dass es in Hofheim offenbar 1800 Quadratmeter zu wenig Spielplatzfläche gibt. Beiden Themen wolle sich die Verwaltung annehmen, erklärte der Bürgermeister.

Im Rahmen einer Verkehrsschau von Ortsbeirat und Ordnungsamt soll die Verkehrsführungs- und Parkproblematik des Quartiers von der Bein- zur Steffanstraße überprüft werden, teilte der Bürgermeister mit. Keinen Einfluss habe die Stadt dagegen auf die von Marco Knecht hinterfragten Entwicklungsmöglichkeiten für das Gelände auf der Westseite des Bahnhofs entlang der Karlsbader Straße. Es befindet sich in Privatbesitz.

Silke Lüderwald (SPD) sprach den nicht optimalen Reinigungszustand der Trauerhalle an und verwies auf die beengte Parksituation an der Uhlandstraße.

Einstimmig votierte der Ortsbeirat für den SPD-Antrag, in Hofheim zwei Ladestationen für Elektro-Autos zu installieren, wozu der in Planung befindliche Bahnhofsvorplatz in Frage komme. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.03.2020