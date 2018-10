Hofheimerin stellt mit aus

Lampertheim.Die Hofheimer Architektin und Hobby-Künstlerin Alla Kulikowa-Vollmer stellt ab nächster Woche im Landratsamt in Heppenheim aus. Am Mittwoch, 17. Oktober, wird nämlich eine Ausstellung zum Thema Landschaften der Gruppe „Frauen-Kunst-Kultur“ in der Rhein-Main-Neckar-Galerie im Foyer des neuen Landratsamtes, Graben 15, eröffnet. Die Schau ist dort bis zum 2. November zu sehen. Zur Vernissage am Mittwoch, 17. Oktober, 19 Uhr werden brasilianische Gitarrenklänge und Gesang von Ignez Carvalho erklingen. Außer Kulikowa-Vollmers sind noch die Werke folgender Künstlerinnen zu sehen: Gaby Brüggemann (Brühl), Cecilia Lima-Wüst (Heidelberg), Helga Löscher (Heppenheim), Inge Selig (Heidelberg), Brigitte Schäfer (Lorsch), Elena Schöck (Wohnort nicht bekannt) und Rita Weis (Wohnort nicht bekannt). red

© Südhessen Morgen, Samstag, 13.10.2018