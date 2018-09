Hohe Spendenbereitschaft bewahrt vor roten Zahlen

Hofheim.Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Fördervereins St. Michael stand der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Bernhard Hossner zu den erfolgten Baumaßnahmen im Canisiushaus. Dazu zählten der Umbau zur Behindertentoilette, die Erneuerung der Damentoilette, die damit verbundene Sanierung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der neue Anstrich des Eingangsbereiches. Der Förderverein selbst deckte Kosten von rund 43 000 Euro ab, der Wirtschaftsausschuss steuerte rund 20.000 Euro bei. Als nächste Maßnahme steht die Sanierung der Herrentoilette an, wofür ein Antrag beim Bistum Mainz gestellt wird.

Dank der Spendenbereitschaft von Mitgliedern des Fördervereins weise die Kasse noch schwarze Zahlen auf. Spenden erhielt der Förderverein zudem vom Katholischen Kirchenchor und Gesangverein Cäcilia in Höhe von 3000 Euro, den Fastnachtern (1000 Euro) und dem Verein Kerbeborsch und Kerbemädels in Höhe von 2000 Euro. Von der Aktion Mensch flossen 25000 Euro in die Kasse, wie Rechnerin Marga Bauer erläuterte.

Hossner bleibt Vorsitzender

Den neu gewählten Vorstand bilden der Vorsitzende Bernhard Hossner, Hans Schmitz als zweiter Vorsitzender, Schriftführerin Marita Schmitz, die Beisitzer Birthe Wehlen und Bernhard Appelt sowie Rechnerin Marga Bauer. Als Kassenprüfer ist Albert Sommer ausgeschieden, für ihn wurde Helga Ritzert gewählt. Ines Lederer bleibt im Amt.

In Vorbereitung ist aktuell noch die Zertifizierung für den altersgerechten Umbau durch den Kreis Bergstraße, wozu bereits eine Begehung des Canisiushauses stattgefunden hat. fh

