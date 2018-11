„Hoher Betrag wie ein warmer Regen“

Lampertheim.Bevor sich der Premierenvorhang in der ehemaligen Notkirche öffnete und die Volksbühne-Darsteller im Bühnenwerk „E bissl bleed iss a meschugge“ zur Höchstform aufliefen („SHM“ vom 12. November), überreichten Geschäftsführer Gerhard Baum mit Vorstandsmitglied Jula Bischof und Angelika Jenner dem Vorstand des Vereins Aktion für krebskranke Kinder, Ortsverband Heidelberg, eine stattliche Spende über 3000 Euro.

Die Summe resultiert aus Einnahmen wie dem Verkauf der Eintrittskarten und aus Überschüssen. „Der hohe Betrag ist für uns ein warmer Regen. Wir freuen uns sehr darüber“, erklärte Ralf Grimm, der zweite Vorsitzende des Heidelberger Vereins. Die Spenden würden zum Wohl der erkrankten Kinder, der Eltern und Geschwister eingesetzt. Der Verein arbeite an der Verbesserung der Situation in der Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Heidelberg, betreue die Geschwister und schaffe Elternwohnungen. Grimm dankte dem Volksbühne-Team, den Schauspielern und Mitstreitern hinter den Kulissen für deren großes Engagement. „Über 30 Jahre spenden wir an die Krebshilfe. Mit dieser Spende haben wir den Betrag von 100 000 Euro überschritten“, erläuterte Baum und fügte hinzu: „Außerdem haben wir eine Patenschaft für den Kinderplaneten, den Geschwisterkindergarten des Universitätsklinikums, unter der Trägerschaft der Aktion für krebskranke Kinder.“ Die Gesamtsumme, die die Volksbühne bisher an gemeinnützige Organisationen gespendet hat, sei mit der aktuellen Spende auf 500 000 Euro angewachsen. Die Vorstandsmitglieder der Aktion für krebskranke Kinder konnten nach der Spendenübergabe das Boulevardstück genießen. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018