Hoher Spaßfaktor bei Niedrigwasser

Lampertheim.„Das Sommerfest geht immer mehr in ein Spaß-Event über“, meinte ein zufriedener zweiter Vorsitzender Rainer Vetter am Samstag. Da hatte der Wassersportverein Lampertheim, wie seit nunmehr 30 Jahren, wieder zu einem großen Spektakel an den Altrhein eingeladen. Im Mittelpunkt stand einmal mehr das beliebte Canadierrennen.

Neun Herrenmannschaften, fünf Damenmannschaften und sechs

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2426 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.08.2018