Hohes Alter liegt in Familie

Lampertheim.„Das hohe Alter liegt in der Familie“, meint Wilhelm Köpp, der am Sonntag 90. Geburtstag feierte. Einer seiner Brüder wurde 91, ein anderer sogar 98 Jahre.

Der Jubilar wuchs bei Stettin in Hinterpommern als 16. Kind einer bäuerlichen Familie auf. Zimmermann war sein Berufswunsch. Das Handwerk erlernte er noch in seiner früheren Heimat. Der Krieg machte alle weiteren Lebensplanungen ein Ende. Die Familie musste fliehen und landete in Schleswig-Holstein. Hier lernte Wilhelm Köpp seine Ehefrau Ruth (89) kennen. „Beim Tanz, wie es damals so üblich war“, erzählt der Jubilar.

Ohne fremde Hilfe

Ein Bruder lebte mittlerweile in Lampertheim und dieser holte ihn 1950 auch in die Spargelstadt. Hier heirateten Ruth und Wilhelm Köpp 1951. Ihre Familie wurde rasch größer. Auf sieben Nachkommen, von denen vier noch leben, fünf Enkel und drei Urenkel kann Wilhelm Köpp blicken.

„Wir haben alles ohne fremde Hilfe gemeistert“, erzählt Ehefrau Ruth nicht ohne Stolz und ergänzt, dass ihr Mann Tag und Nacht gearbeitet habe – hauptsächlich beim Strebelwerk, später bei Ciba in Lampertheim. Immer im Schichtbetrieb bis zur Frühverrentung.

Im Geflügelzuchtverein war Wilhelm Köpp aktiv, beim Odenwaldklub wurde gewandert. Dazu kamen Radfahren, Schwimmen und Kegeln. Sollte inzwischen mal Not am Mann im Alltag sein, helfen die Kinder Wolfgang, Erika und Maria mit ihren Familien. Sohn Jürgen lebt in Kanada.

Bürgermeister Gottfried Störmer überbrachte am Sonntag Glückwünsche des Ministerpräsidenten, des Landrates und der Stadt. Auch Gitta Maurer und Lieselotte Herz von der Gemeinde Maria Verkündigung gratulierten bei dem gemütlichen Fest zum Ehrentag. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018