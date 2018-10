Biblis.Am ersten Spieltag kam der Schachverein Biblis mit 1:7 bei der zweiten Mannschaft des Hessenligisten SG Bensheim deutlich, aber durchaus auch so einkalkuliert, unter die Räder. In einer recht einseitigen Partie konnten lediglich Jan Schoppmeyer am ersten Brett und Ralf Bodirsky Punkteteilungen erzielen. red (Bild: dpa)

