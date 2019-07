Holzspäne fliegen umher

Hofheim.„Ich hab’ diesmal nichts zum Hinstellen vorbereitet, sondern etwas zum Gebrauchen“, erklärte Bernhard Hossner von der Künstlerinitiative Lampertheim (KIL) beim Workshop „Holz in Form und Maserung“ der Ü12-Summertime Ferienspiele. Bereits zum fünften Mal war der Holz-Workshop in diesem Jahr Teil des Programms, acht Jugendliche hatten sich angemeldet, um verschiedene Arbeitstechniken kennenzulernen.

„Ziel ist es, die Techniken zu erlernen, so dass sie später in der Kunst handwerklich umgesetzt werden können“, betonte Hossner. Objekte waren Schneidbretter aus Kirschbaumholz und Grillzangen aus Eichenholz. Für beides hatte Bernhard Hossner Rohlinge im Gepäck, die von den Jugendlichen bearbeitet werden mussten. „Das ist schon ein bisschen Arbeit“, kündigte Hossner den Teilnehmern an.

Gefräst und geölt

Dann durften sie gleich selbst tätig werden und die Holzspäne flogen durch die Räumlichkeiten der KIL. Bei den Schneidebrettern wurde zuerst die Rinde mit Feilen entfernt, bevor sie gefräst und eingeölt wurden. „Das machen wir, damit sie später wasserabweisend sind“, erklärte Hossner, der den Jugendlichen immer wieder Tipps gab und zeigte, wie man die Arbeitsgeräte richtig verwendet. Bei den Grillzangen dagegen mussten zuerst die Kanten mit Schmirgelpapier bearbeitet werden. Dann wurden die Einzelteile geleimt und mit Holzdübeln verbunden. „Das ist mal was Richtiges“, freute sich der 18-jährige Cedric Krieglstein über die neue Herausforderung.

Nach drei Stunden war die Arbeit getan und die Jugendlichen hielten ihre eigenen Schneidbretter und Grillzangen in der Hand, die in den Sommerferien bestimmt noch zum Einsatz kommen. Am Abend fand das große Grillen mit den Teilnehmern aus dem „Pop-up-Workshop“ von Bernd Kalusche (wir berichteten) statt. Dabei wurde nicht nur gemeinsam gegrillt. Familien und Freunde waren gekommen, um sich die Werke der Jugendlichen anzusehen und den Abend bei der KIL gemütlich ausklingen zu lassen. av

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019