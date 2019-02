Howwe genießt Bütten, Tanz und gute Laune

Hofheim.Das Wochenende in Hofheim stand im Zeichen der Pfarrei-Fastnacht im zweimal ausverkauften Canisiushaus. Zum 40-jährigen Bestehen sorgte ein über fünfstündiger Mix aus Bütten und Tanzdarbietungen für gute Laune. Sitzungspräsident und Tausendsassa Alexander Rank („Wir feiern alle Feste hier“) hieß „Ortsversteher“ und HCV-Sitzungspräsidenten Alexander Scholl und den ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Hans Hahn besonders willkommen. In die Natur zog es die Zappelfüße, die demonstrierten, wie harmonisch es zugehen kann, wenn Enten auf zahme Wölfe treffen.

Protokoller entgeht nichts

Eine feste Größe im närrischen Kaleidoskop ist längst Vizepräsident Bernhard Hossner, der sich als Protokoller das größte europäische Funkloch vorknöpfte: Deutschland. Ob Untergang der Automobilindustrie, Flughafen Berlin, gedemütigte Elitekicker, Jahrhundertsommer – ihm war nichts entgangen, um dann auch lokale Themen wie explodierende Kosten der Abfallwirtschaft durch den ZAKB, den Campus der Superlative, die ICE-Trasse oder hoffähig gemachte Mundart in Lampertheim („komisch, wir Howwemer verstehn die Lamberder sowieso net“) aufzugreifen.

„Step by Step“ ging es mit fünf kleinen Premierekriegern auf der Bühne weiter. Inspiriert, aber auch geschafft von der sommerlichen Durststrecke im letzten Jahr war Philipp Hossner: „Das alles bleibt dir nicht erspart, bei Sonne über 30 Grad.“ Auf 14 Akteure sind die Wild Dancers angewachsen, die ins Traumland entführten und die erste Saalrakete herausforderten. Stark die Bühnenpräsenz von Hofheims erstem Stand-up-Comedian Sebastian Neubecker, dem auch der Sommer 2018 zu schaffen machte: „Keine Kinder im Auto lassen, Schwiegermütter sind ok.“ Über den Rosenkohl ging’s zur Politik („Gauland findet niemanden, der seine Blumen gießt und nach dem Rechten sieht.“) und dann nach Bobstadt, wo es an Einkaufsmöglichkeiten mangelt, nachdem der dortige Kaugummiautomat weggesprengt wurde – der Brüller des Abends.

Wahlkampf mit Überraschung

Stefanie Bittmann und Willi Winkler hatten reichlich Liebeslieder mitgebracht. Immer wieder auf’s Neue wissen die Stammtischbrüder Kai Andres und Alexander Rank aus „de Kron“ zu berichten: „Ein Novum hält die SPD jung, sich Volkspartei zu nenne mit 19 Prozent Zustimmung.“ Kompetenzallrounder Spahn, Pannenwahl von Frankfurt, Asyltourismus in Bayern, aber auch geistiger Notstand in Washington kamen zur Sprache. Dazu der angelaufene Bürgermeisterwahlkampf mit der Überraschung zum Valentinstag: „Der Mann hat e plus, hot verstanne, dass mer Howwe lieb hawwe muss.“

Kurz vor der Pause schwappte das Stimmungsbarometer dann nochmals in ungeahnte Höhen, als das Howwemer Spritzgebäck die Bühne erklomm und mit „Adelheid“ und „Nur die Harten kommen in den Garten“ ins Grüne lockte. Stimmungsvoll der Einstieg der Wild Dancers in den zweiten Teil, ehe die Überrheiner Hilde und Schorsch, alias Ilka Cleres und Markus Jäger, aus „Owerem“ aus dem Nähkästchen plauderten.

Zum CFH-Jubiläum (Canisiushaus-Fastnacht Hofheim) gab es „die Sitzung in der Sitzung“ mit dem individuell gecasteten Promi-Elferrat, während Lamberde für Elferräte inserieren muss. An alles wurde gedacht: junge Hüpfer für das Tanzseminar, den langweiligen Protokoller, wilde Tänzerinnen, Rügenwälder Mühlenbratwürste, Lampertheimer Spargelstechermüsli und dem emotionalen Höhepunkt, als „Schalke“ Klaus-Peter Wetzel den Stammtischbrüderinnen im „Restaurant der gehobenen Gesellschaft“ den geliebten Gerstensaft servierte.

Zu fortgeschrittener Stunde genoss Maria Hagemann, das Urgestein der Pfarrei-Fastnacht schlechthin, ihren Auftritt. Mit dabei ihr schon auf Wallfahrt gewesenes katholisches Hündchen Jean, das über einen eigenen Hausschlüssel verfügt und sogar Englisch versteht. Das Beste des Abends an Choreographie, tänzerischer Klasse und Kostümen gab es zum Schluss bei der atemberaubenden Zeitreise der Happy Dance Company, die bei ihrer „dance evolution“ mit einer fantastischen Darbietung zum großen Finale überleitete.

Die knapp 100 Hausorden für alle Protagonisten und Jubiläumsorden für alle Besucher wurden von Vizepräsident Bernhard Hossner gesponsert. fh

