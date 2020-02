HSG Ried spielt haushoch überlegen

Hofheim.Die Handball-E-Jugendlichen der HSG Ried sorgen auch nach ihrer „Beförderung“ zur Winterpause von der Bezirksliga C in die Bezirksliga B für Furore. Im Heimspiel in der Hofheimer Sporthalle gegen die zweite Vertretung der TG Eberstadt gelang ein deutlicher 26:12-Erfolg.

Früh sorgten die Schützlinge von Trainer Michael Firnkes für klare Verhältnisse, führten bereits nach elf Minuten mit 11:1 und gestalteten die erste Halbzeit (14:5) haushoch überlegen. In der Spielform „zweimal drei gegen drei“ spielten die Gastgeber ihre Dominanz komplett aus, ließen in der Defensive kaum etwas zu und nutzten die Freiräume in der Offensive gekonnt aus.

Aufgrund der hohen Führung mussten die HSG’ler den zweiten Durchgang mit einem Akteur weniger bestreiten. So sehen es die Regularien des Hessischen Handballverbandes vor. Die Gleichzahl ist erst dann wieder erlaubt, wenn der Gegner bis auf drei Tore herankommt. Soweit ließen es die Gastgeber aber erst gar nicht kommen. Auch in nummerischer Unterzahl wurde bei Manndeckung über die gesamte Spielfläche der Eberstädter Nachwuchs kräftig durcheinandergewirbelt. Klassisch konnten die Jugendlichen ausgespielt und immer wieder der freie Mitspieler gefunden werden.

HSG-Coach Michael Firnkes freute sich darüber, dass auf allen Positionen Tore erzielt wurden. Eine starke Abwehr- und Torhüterleistung ermöglichten zudem einfache Treffer über den Tempogegenstoß. Durch den Heimsieg setzen sich die Firnkes-Schützlinge mit nunmehr 6:0 Punkten an die Tabellenspitze der separat geführten Rückrundentabelle, punktegleich mit dem TV Büttelborn.

In der Hinrunde gelangen bereits neun Siege in Serie mit einer Trefferbilanz von 261:123, womit die Youngsters aus Hofheim seit zwölf Spielen ungeschlagen sind.

Weiter geht es am Samstag, 15. Februar, um 15.30 Uhr bei der Jugendspielgemeinschaft Crumstadt/Goddelau in der Crumstädter Fritz-Strauch-Sporthalle. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.02.2020