Hubert Ditter ist neuer Skat-Stadtmeister

Lampertheim.Wenn Lampertheim im Herbst von ersten Nebelschwaden umhüllt wird und der Wind buntes Laub durch die Lüfte weht, dann ist es auch an der Zeit für die Lampertheimer Skat-Stadtmeisterschaft. So trafen sich zum Turnier des Lampertheimer Skatclubs Spargelbuben 1984 insgesamt 29 Skatspieler – darunter fünf Damen – im Darmstädter Hof, bei dem neben dem Turniersieger auch der Lampertheimer Stadtmeister ausgespielt wurde.

Es ging spannend zu an diesem Nachmittag. Nach über vier Stunden stand der Stadtmeister 2019 fest. Es ist Hubert Ditter, der mit insgesamt 2452 Punkten bester Lampertheimer Spieler war. Er nahm aus der Hand des zweiten Vorsitzenden der Spargelbuben 1984, Helmut Krenz, den von der Stadt Lampertheim gestifteten Pokal für den Stadtmeister 2019 entgegen.

Turniersieger wurde nach gespielten 2 x 48-Spielen Franz Weigerding aus Mannheim mit 2773 Punkten, gefolgt von Joachim Straube aus Ketsch (2520 Punkte). Rang drei ging mit 2520 Punkten an Horst Sinner aus Bürstadt vor dem neuen Stadtmeister Hubert Ditter (Rang vier). Die besten acht Teilnehmer erhielten Geldpreise. Die rote Laterne ging mit 632 Punkten an Edmund Dautenheimer, was mit einer Flasche Rotwein honoriert wurde.

Die Organisatoren zeigten sich mit dem Verlauf des Turniers einmal mehr zufrieden. Die Stimmung war ruhig, die Atmosphäre angenehm an diesem Nachmittag. Die Teilnehmerzahl lag mit 29 um einige Spieler über der Anzahl vergangener Jahre. Die Mehrzahl der teilnehmenden Skatspieler kam aus Lampertheim; es kamen aber auch Teilnehmer aus Mannheim, Ludwigshafen, Ketsch, Brühl, Neuhofen, Weinheim und St. Leon Rot zum Turnier.

Der Lampertheimer Skatclub Spargelbuben 1984 weist darauf hin, dass der wöchentliche Clubabend freitags um 19.30 Uhr im Darmstädter Hof in Lampertheim stattfindet. Hierzu sind Gastspieler jederzeit eingeladen. Ansprechpartner ist Hubert Ditter unter Telefon 06206/1 34 75 oder per Mail an hditter@t-online.de. red

