„Hühnerhaufen“ – Schmied rügt seine Mannschaft

Lampertheim.Achim Schmied war fassungslos: Der Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim verstand die Welt nicht mehr, nachdem seine Mannschaft mit 33:35 (18:14) bei der SG Arheilgen unterlegen war. „Das war ein Katarstrophen-Spiel von uns“, fand er drastische Worte. „Wenn wir hier halbwegs Normalform zeigen, spielen wir Arheilgen an die Wand“, so Schmied, der dann gleich nachschob: „Aber was bedeutet bei uns derzeit schon Normalform. Wir stehen mit 6:6 Punkten genau da, wo wir mit so einer Vorstellung auch hingehören“, sieht der TVL-Coach die ursprüngliche Zielsetzung, einen Platz im vorderen Drittel, akut in Gefahr.

Schmied wurde noch deutlicher, sprach von einem Spiel „Not gegen Elend und wir waren Elend“. Er vermisste phasenweise den Einsatz und den Willen und über weite Strecken die spielerische Linie, „von der Abwehr ganz zu schweigen“, so der Coach: „Das war heute ein Hühnerhaufen.“

Lichtblick Bohrmann

Dabei begann es noch gut für de TVL, der nach acht Minuten mit 6:2 führte und auch beim 8:4 (11.) lief es nach Plan. Über 14:10 verteidigte Lampertheim bis zum 18:14 zur Pause fortan eine Vier-Tore-Führung, schaffte es aber nicht mehr, sich weiter abzusetzen, „weil die letzte Konsequenz fehlte“, so Schmied.

Als die Spargelstädter nach dem Seitenwechsel ihren Vorsprung auf 22:17 ausbauten (35.) hoffte der TVL-Anhang noch auf einen erfolgreichen Abend, wurde dann aber eines Besseren belehrt. Beim 24:24 war die Partie wieder offen (44.), beim 27:29 (54.) lief Lampertheim erstmals selbst einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher.

Da spielerisch nichts mehr zusammenlief, akzeptierte der TVL-Coach sogar den Rückfall in alte Zeiten, forcierte die Eins-gegen-Eins-Aktionen, „weil wir dadurch zumindest noch ein paar Tore erzielen konnten. Aber eigentlich kann das nicht unser Anspruch sein. Unsere Stärke muss das Spielerische sein“, erklärte er sichtlich verärgert. „Wir haben es Arheilgen richtig leicht gemacht.“

Beim 30:30 durch Tizian Karb war Lampertheim noch einmal gleichauf, dann erhöhte die SGA auf 32:30 und 34:31, womit 90 Sekunden vor dem Ende die Niederlage besiegelt war. Daran konnte auch Tino Bohrmann nichts ändern, der mit seinen Einzelaktionen und insgesamt sechs Treffern seine Mannschaft noch lange in der Partie hielt. „Er war einer der wenigen Lichtblicke“, meinte Schmied.

„Dieses Spiel werden wir noch einmal kurz besprechen, dann müssen wir es aber auch schon wieder schleunigst aus dem Kopf bekommen“, fordert Achim Schmied mit Blick auf die nächsten schweren Aufgaben.

TVL-Tore: Zielonka (7/4), Bohrmann (6), Karb, Eschenauer, König (je 4), Redig (3), Deissler (2), Pfendler, Strubel, Gaebler (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018