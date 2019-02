Hürden bewältigt

Lampertheim.Die Stärke des Reit- und Fahrvereins (RuF) zeigte sich vor allem im vergangenen Jahr, als es nicht so gut lief und keine Turniere veranstaltet werden konnten. Im Januar 2018 brannte die Reiterstube, die Gaststätte im Obergeschoss des Vereinshauses, ab. Der Vorstand packte fleißig an und hielt den Vereinsbetrieb aufrecht. Der Schaden werde durch die Versicherung gedeckt, so zweite Vorsitzende Cora Wunder.

Für Vereinsvorsitzende, Christa Mrotzek führte Cora Wunder durch die Tagesordnung. Das Geschäftsjahr 2017 war für den Verein erfolgreich, sportlich wie wirtschaftlich. Die Dressur- und Springturniere bessern die Vereinskasse auf. Ein neues Vereinsheft wurde herausgegeben. Der Reitverein stand bei den Ferienspielkindern in den Sommerferien hoch im Kurs und auch der Nikolaus zu Pferd konnte sich über zahlreiche kleine Besucher freuen. „Es gab aber auch traurige Ereignisse“, blickte Wunder zurück. Schulpferd Harry ist verstorben und das Voltigierpferd Camino wurde verkauft. Inzwischen gehört Bentley neu zur Pferdefamilie.

Weiterhin beteiligten sich Vereinsmitglieder an der Spendensammelaktion „Neue Masche“ und am Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt. Erfreut war der Vorstand über Spenden von Mitgliedern. Die Plätze zum Springen und Abreiten sind sanierungsbedürftig, deshalb hat der Vorstand Fördermittel beantragt. Demnächst stehen Instandhaltungsarbeiten auf der Anlage wie auch in den Ställen an. Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung wurden die Beiträge erhöht. Eine Hallennutzungsgebühr für Nichtmitglieder wurde eingeführt. Der Aufnahmebeitrag fällt weg.

Die Reitabzeichenlehrgänge waren laut Birgit Höfer gut besucht, alle Teilnehmer haben bestanden. Für 2019 bietet der RuF wieder Reitkurse und Schnupperstunden an. Christiane Frank las in Vertretung der Übungsleiterin Michaela Geier den Voltigierbericht vor. 2017 ist für die Voltigierer positiv verlaufen, denn sie sicherten sich den Klassenerhalt. Jugendwartin Gina Krüger betonte, dass die jungen Leute einiges bewegten, um Spenden einzunehmen. Sie organisierten eine Spielgruppe für Kinder von drei bis acht Jahren, samstags von 12 bis 13 Uhr, um den Umgang mit den Pferden zu lernen.

Irina Metz hatte die Kasse geprüft und für tadellos befunden. Nach der Genehmigung der neuen Satzung ist diese auf der Internetseite des Vereins ersichtlich. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.02.2019