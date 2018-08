Hüttenfeld feiert Kerwe

Anzeige

Hüttenfeld.Sonnige Aussichten für die „Hiddema“ Kerwe. Am kommenden Wochenende, 17. bis 19. August, startet das Hüttenfelder Volksfest traditionell mit der Aufstellung des Kerwebaums am Freitag um 18 Uhr auf dem Kerweplatz hinter dem Bürgerhaus.

Inzwischen haben sich die Bürger daran gewöhnt, dass die Kerwe bereits am Freitagabend beginnt und am Sonntag endet. Nachdem der Sommer in dieser Woche eine kleine Pause einlegen soll, werden zum Kerwewochenende wieder sommerliche Temperaturen erwartet.

Die Vereine stehen bereits in den Startlöchern: So will der Tennisclub Hüttenfeld mit seinem Barzelt für Partystimmung sorgen. Die Vogelfreunde, die SG Hüttenfeld und die Feuerwehr kümmern sich um das leibliche Wohl der Besucher.