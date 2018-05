Anzeige

Hüttenfeld.Die Landesstraße 3110 zwischen dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld und der badenwürttembergischen Stadt Hemsbach ist sanierungsbedürftig. Für den längeren Abschnitt, der auf baden-württembergischen Territorium verläuft, sollten in diesem Jahr bereits die Bagger anrollen. Die Arbeiten wurden auf 2019 verschoben, wie der Regionalbevollmächtigte Südhessen bei der Landesbehörde Hessen Mobil, Andreas Moritz, auf Anfrage bestätigte. Doch was geschieht mit der 100-Meter-Strecke zwischen dem Ortsausgang Hüttenfeld und jenem Punkt, an dem die L 3110 den Landgraben kreuzt?

Hessen Mobil: Keine Pläne

Die Stadt Lampertheim hat gegenüber Hessen Mobil auf die Sanierungsbedürftigkeit der L 3110 hingewiesen, wie der Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, Uwe Becher, auf Anfrage informiert. In Heppenheim allerdings erklärt Regionalbevollmächtigter Moritz, für den hessischen Abschnitt sei derzeit keine Sanierung vorgesehen. Er befinde sich zudem in einem besseren Zustand als der Abschnitt jenseits der Landesgrenze.

Die Lampertheimer SPD hat sich unterdessen für diesen Freitag zu einem Lokaltermin mit den Hemsbacher Genossen verabredet. Im Gespräch mit dem baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Gerhard Kleinböck wollen sie die Situation auf der L 3110 erörtern und Chancen für die Fortführung der Sanierung auf hessischer Seite ausloten. Der Hüttenfelder Ortsvorsteher Karl Heinz Berg kann diese Initiative nur unterstützen. Nicht nur weil er Mitglied der Lampertheimer SPD-Fraktion ist, sondern auch weil er die Schäden im Straßenbelag mittlerweile für „gemeingefährlich“ hält. Der Ortsvorsteher spricht mit Blick auf die L 3110 von einem „Kartoffelacker“. Für die Brücken im Straßenverlauf Richtung Osten sei das erlaubte Tempo auf 50 Stundenkilometer gedrosselt worden. Trotzdem riskiere man mit einem vollbeladenen Kofferraum bei der Überfahrt einen Achsbruch.