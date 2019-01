Hüttenfelder Sportschützen nehmen Zukunft ins Visier

Hüttenfeld.Zur offiziellen Einweihung des neuen Schießstandes im Sportpark Am Hegwald hatte die Schützenabteilung der SG Hüttenfeld ins Vereinsheim eingeladen. In diesem Rahmen verlieh die Stadt Lampertheim dem Hüttenfelder Verein zudem eine Plakette des Landessportbundes.

Der Leiter der Schützenabteilung, Helmut Günther, freute sich über zahlreiche Gäste. Darunter waren neben Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer auch Sabine Vilgis, Leiterin der Technischen Betriebsdienste, Dirk Eichenauer von der Vereinsförderung und Alfred Klotz, Fachdienstleiter Technik. Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und seine Stellvertreterin Beate Kettler vertraten den Hüttenfelder Ortsbeirat.

Handkurbelanlage auf Biertischen

In einer kurzen Präsentation gewährte Helmut Günther einen kleinen Einblick in den Werdegang der vom Verein genutzten Schießstätten mit Bildern aus der Vereinsgeschichte. Bei der Gründung der Abteilung im Jahr 1974 wurden im Saal der Gaststätte „Zum Rebstock“ auf Biertischen Handkurbelanlagen montiert und damit der Schießbetrieb aufgenommen. Bei der Planung des Sportgeländes Am Hegwald wurde dann der langjährige Wunsch der Sportschützen nach einem eigenen Schießstand berücksichtigt: Seit dem Umzug 2001 ist die dortige Anlage mit elektrischen Seilzuganlagen ausgerüstet.

Heute, 18 Jahre später, gehen die Schützen mit der elektronischen Schusswerterfassung einen großen Schritt in die Zukunft. Mit diesen Anlagen soll das Wettkampfgeschehen auch für Zuschauer attraktiver werden, da sich alle Treffer in Echtzeit auf der Leinwand verfolgen lassen – vergleichbar mit der Übertragung bei der Olympiade. Das Aufrüsten der Anlage hatten auch einige Sponsoren unterstützt. So hat etwa Freddy Ehret von Freddys Hühnerhof drei der Tablets für die neue Anlage gesponsert und die Firma Wolf aus Hüttenfeld die Stative für die neuen Anlagen als Spende für die Schützen hergestellt.

Für die Einweihung des neuen Schießstandes hatten die Hüttenfelder Schützen eine kleine Zeitreise vorbereitet: Aufgebaut waren neben einer alten Handkurbelanlage aus dem Jahr 1974 auch zwei Schießstände mit Seilzuganlage, wie sie 2001 üblich und bis zuletzt auf dem Schießstand installiert waren.

Zielen mit dem Tablet

Daneben konnte man die acht elektronischen Anlagen bestaunen, bei denen der Schütze am Tablet-Computer direkt seine Schusswerte sehen kann. Zudem hat der Schütze die Möglichkeit, über das Tablet im laufenden Schießbetrieb die Zielscheibe für Luftgewehr oder Luftpistole anzuwählen. Zur jeweiligen Ära der Anlage konnte man die passenden Sportgeräte bewundern.

1974 schoss man noch mit klassischen Kompressionskolben-Luftgewehren. 2001 wurde die Luft vorkomprimiert, so dass der Abzug nur ein Ventil öffnete. Aktuell wird fast ausschließlich mit Gewehren geschossen, die ihre Energie aus einem Presslufttank beziehen. Vereinsvorsitzender Bernd Ehret bedankte sich im Namen der SG Hüttenfeld auch bei Helmut Günther. Bürgermeister Gottfried Störmer überreichte Bernd Ehret für den 2018 eingeweihten Winterrasenplatz auf dem Sportgelände eine Förderplakette des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport. Die Plakette solle einen prominenten Platz bekommen, so Störmer.

Zum Schluss lobte er das große Engagement des Hüttenfelder Sportvereins, der nun in kürzester Zeit zwei Großprojekte in die Tat umsetzen konnte. Das Umrüsten der Schießanlage begann 2018, nachdem die Zuschüsse zur Digitalisierung des Schießstandes in Höhe von etwa 26 000 Euro bewilligt worden waren.

Bis zum Nikolausschießen hatte man bereits den Aufbau von vier der acht Anlagen abgeschlossen, zwischenzeitlich konnten auch die restlichen vier Anlagen in Betrieb genommen werden.

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019