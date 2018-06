Anzeige

Hüttenfeld.Wer Auto fährt, braucht sie. Doch kaum einer weiß, woher sie kommen. Das Hüttenfelder Unternehmen WFV sorgt dafür, dass beim Autofahren alles rund läuft. Denn in den Produktionshallen, die an der Straße Im Seefeld an der L 3111 Richtung Viernheim, liegen, werden Kokillen – also Gießformen – für Aluminiumfelgen hergestellt. Jetzt hat WFV einen neuen Geschäftsführer: Udo Müller will das Unternehmen in die digitale Zukunft führen.

WFV (Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau) wurde 1985 in Viernheim gegründet. Neben Gießkokillen für Aluminiumfelgen werden im Lampertheimer Stadtteil Zieh- und Presswerkzeuge sowie Hydroformwerkzeuge gefertigt. 1989 hat WFV seinen Standort in Hüttenfeld bezogen. Seit 2011 haben die drei Gesellschafter – Hans-Peter Hofmann, Bernhard Sommer und Jure Stanic – das Unternehmen geführt. Nun schien ihnen die Zeit reif für einen Wechsel, um WFV fit für die Zukunft zu machen.

Unternehmensleiter Udo Müller hat Peer Sartor zur Seite. Zur erweiterten Geschäftsführung gehört der bisherige Gesellschafter Bernhard Sommer. Müller ist seit 30 Jahren als selbstständiger Unternehmer in der IT-Branche und im Aufbau von elektronischen Netzwerken tätig, zuletzt in Frankfurt. Ihm sind Prozesse im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Industrieproduktionen vertraut. Die Umstellung auf digitale Abläufe soll auch bei WFV optimiert werden, von der Angebotspräsentation bis zur Auslieferung. Eine neue Fräsmaschine gehört zur neuesten Errungenschaft. Sie liefert dank modernster Technik eine Messgenauigkeit von bis zu einem Tausendstel Zentimeter.