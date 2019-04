Hüttenfelder Wehr steckt im Funkloch fest

Hüttenfeld.Der Wehrführer der Hüttenfelder Feuerwehr Thorsten Schröder begrüßte sichtlich stolz neben 36 Kameraden auch Bürgermeister Gottfried Störmer, Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg, Ersten Stadtrat Jens Klingler, die Wehrführung aus Hofheim und Stadtbrandtinspektor Klaus Reiber zur Jahreshauptversammlung. Ebenso verfolgten ehemalige Aktive aus der Ehrenabteilung interessiert die Versammlung, in deren Rahmen das Stadtoberhaupt einige Beförderungen vornehmen konnte.

52 Einsätze im Jahr 2018

Laut Schröders Bericht war die Hüttenfelder Feuerwehr mit ihren 43 aktiven Floriansjüngern – darunter sieben Frauen – im Jahr 2018 insgesamt 52 Mal im Einsatz – bei 13 Brandeinsätzen und 39 Hilfeleistungen. Bei öffentlichen Veranstaltungen wurden 41 Stunden Brandsicherheitswachdienst geleistet. Über diese Einsätze hinaus absolvierte die Einsatzabteilung bei 51 Übungen 2623 Stunden in der Ausbildung. 20 Lehrgänge und Seminare brachten die Hüttenfelder Floriansjünger auf den aktuellen Stand. Schröder attestierte seiner Wehr vorbildliche Einsatzfähigkeit in Theorie und Praxis. „Ich bin stolz, eine solche Truppe führen zu dürfen“, waren seine Dankesworte.

Der Fuhrpark befinde sich in einem guten Zustand, so Schröder. Das Einsatzfahrzeug LM8 etwa konnte durch ein Neuwertiges ersetzt werden. Allerdings bereite die Umstellung der Kommunikationsanlagen auf digitalen Funk große Schwierigkeiten. Der Empfang des digitalen Signals sei in Hüttenfeld einfach zu schwach. Daher werde man weiterhin auf analoge Geräte zurückgreifen müssen, was Schröder als nicht befriedigend bezeichnete.

Im vergangenen Jahr stand das 125-jährige Bestehen des zweitältesten Vereins in Hüttenfeld im Mittelpunkt. An drei Tagen hatten es die Floriansjünger in und um das schmucke Feuerwehrhaus krachen lassen. Die ganze Veranstaltung sei kulturell und finanziell ein großer Erfolg gewesen, freute sich Schröder.

Bürgermeister Gottfried Störmer nahm die Gelegenheit wahr, aktive Floriansjünger zu befördern. In seiner Laudatio stellte Störmer die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr mit den Berufswehren auf eine Stufe.

Aktiver Nachwuchs

Jugendleiter Ruben Ronellenfitsch konnte berichten, dass das Jahr wieder mit der Weihnachtsbaumsammelaktion begann. Weiter nahm der Nachwuchs an der Winterwanderung und der Bezirksolympiade in Bürstadt teil, wo die Hüttenfelder den dritten Platz belegten. In den Sommerferien nahmen sie beim Kreiszeltlager in Bürstadt teil, wo sie die Leistungsspange erfolgreich absolvierten. Insgesamt sind 14 Jugendliche in Hüttenfeld aktiv, zwei konnten in die aktive Wehr aufsteigen.

Patrick Samol ist Leiter der Kinderabteilung. 17 hochmotivierte Kinder sind in seiner Abteilung, die spielerisch an die Aufgaben einer Feuerwehr herangeführt werden. In Bürstadt nahm der Nachwuchs begeistert an der Kinderfeuerwehr-Olympiade teil. Im Herbst packten die Kinder mit ihren Betreuern Spendenpakete, die an die Johanniter übergeben wurden. Die Hilfsorganisation führte diese bedürftigen Menschen auf dem Balkan zu. Samols Dank galt den Eltern und den vielen Helfern aus den eigenen Reihen, von denen er Anna Samol und Markus Mayer besonders hervorhob. Stadtbrandinspektor Klaus Reiber bedankte sich bei der Hüttenfelder Wehr für ihre tadellose Einsatzbereitschaft.

Kleine Komplikationen

Bei der anstehenden Neuwahl der Wehrführung gab es kleine Komplikationen: Nachdem Wehrführer Thorsten Schröder ohne Gegenkandidat einstimmig in seinem Amt bestätigt wurde, brauchte es drei Wahlgänge, ehe sein Stellvertreter gefunden werden konnte. Neben dem bisherigen Stellvertreter Sven Gleißner stand auch Michael Hochkara zur Wahl. Nach dem entscheidenden dritten Wahlgang konnte Gleißner denkbar knapp mit einer Stimme Mehrheit im Amt bestätigt werden.

Nachwahlen nötig

Wie sehr die Wehr benötigt wird zeigt der Umstand, dass unmittelbar nach der Sitzung ein Alarm einging und die aktiven Feuerwehrleute ausrücken mussten. Sie konnten somit der anschließenden Versammlung des Feuerwehrvereins nicht beiwohnen.

Zweiter Vorsitzender Rainer Ehret musste die erkrankte Vorsitzende Claudia Hoschkara vertreten. In ihrem Bericht wurde das 125-jährige Bestehen im vergangenen Jahr hervorgehoben. Auch an der Kerwe hatte sich der Feuerwehrverein mit einem Kuchenbuffet beteiligt, lies der Bericht verlauten.

Der Verein hat derzeit 257 Mitglieder. Rechnerin Carmen Schröder konnte positive Zahlen vorweisen, so dass für die Wehr eine Wärmebildkamera angeschafft werden konnte.

Da Rainer Ehret aus privaten Gründen sein Amt als zweiter Vorsitzender und Gaby Hertting ihres als Schriftführerin nicht mehr wahrnehmen können, waren Nachwahlen notwendig. Für den stellvertretenden Vorsitz wurde Zivile Fleig und als neue Schriftführerin Jana Mayer einstimmig gewählt.

Martin Fleig rückt als Beisitzer in den Vorstand für seine Frau Zivile nach. Als Kassenprüfer für das laufende Jahr wurden außerdem noch Anna Samol und Max Massion gewählt. ron

