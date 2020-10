Hundekot stinkt Anwohnern

Lampertheim.Ekelhaft sind die Fotos, die Helmut Landgraf auf seinem Handy zeigt. Er hat die Hundehaufen fotografiert, die er regelmäßig vor seinem Haus in der Lampertheimer Moltkestraße findet. Manchmal im Rinnstein, manchmal direkt an der Hauswand oder etwas davor, auf dem Bürgersteig. Die Fotos sind zahlreich und eine Zumutung für den Betrachter. Eine noch größere Zumutung ist es aber für Helmut Landgraf und seine Frau Milica, dass sie diese tierischen Hinterlassenschaften alle paar Tage entfernen müssen. Sie sind es leid. Deshalb haben sie sich an den „Südhessen Morgen“ gewandt, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Die Landgrafs haben selbst gar keinen Hund. Als Haus- und Grundstückseigentümer seien sie aber verpflichtet, den Dreck zu entfernen, wenn es die Hundebesitzer nicht tun, weiß der Rentner und verweist auf die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Lampertheim: „Verunreinigungen durch Hundekot sind unverzüglich ohne Aufforderung zu beseitigen.“ Wenn möglich, benutzt der Rentner dafür einen Gartenschlauch. Nicht immer gelinge das. Und dann werde es wirklich unappetitlich, sagt Landgraf.

„Tiere können nichts dafür“

Das „Problem“, wie es seine Frau nennt, bestehe seit Beginn des Sommers. Vor ein paar Wochen hat Helmut Landgraf deshalb einen Zettel an das Tor zu seiner Hauseinfahrt gehängt. Unter der Überschrift „Uns stinkt’s“ weist er auf die zunehmende Verschmutzung durch Hundekot vor seinem Grundstück hin – und droht auch damit, verantwortliche Hundebesitzer anzuzeigen.

„Seitdem ist es aber eher noch schlimmer geworden“, klagt das Ehepaar, das gleichzeitig betont: „Wir haben gar nichts gegen Hunde. Die können ja nichts dafür.“ Aber das „Problem“ betreffe nicht nur sie, sondern mehrere Anwohner in der Moltkestraße. Eine Nachbarin bestätigt das: „Bei uns wird ständig die Hauswand angepinkelt.“ Auch ein junger Mann, der ein paar Häuser weiter wohnt und gerade zufällig bei den Landgrafs vorbeiläuft, beklagt den Gestank durch Hundekot in der Straße. „Hoffentlich wird das bald mal besser“, sagt er noch, bevor er weitergeht.

Helmut Landgraf hat bereits bei der Stadt angerufen. „Es hieß, man könne leider nichts machen. Man sieht auch nie jemanden vom Ordnungsamt, der mal kontrollieren würde“, bedauert der Lampertheimer. Laut Pressesprecher Christian Pfeiffer erfolgen Kontrollen in Lampertheim durchaus und zwar „täglich im Rahmen des Streifendienstes der Ordnungspolizei“. 2019 seien insgesamt 34 Hundehalter angezeigt und kostenpflichtig verwarnt worden, so Pfeiffer auf Anfrage dieser Redaktion.

Mindestens 55 Euro Ordnungsgeld

Obwohl Helmut Landgraf selbst schon zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten Ausschau gehalten hat: Erwischt hat er die gleichmütigen Gassigänger nie. Dabei ist der Bereich vor seinem Grundstück durch eine Straßenlaterne gut ausgeleuchtet. Im „SHM“ hatte der 72-Jährige vor Kurzem einen Artikel über sogenannte Müllsheriffs gelesen, die unter anderem in Frankfurt im Einsatz sind. Wer dort mit Hund, aber ohne Beutel angetroffen wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen. In Lampertheim beträgt das Ordnungsgeld nach der aktuellen Gefahrenabwehrverordnung der Stadt mindestens 55 Euro.

Die Landgrafs glauben, dass eine höhere Buße Hundebesitzer davon abhalten würde, die Haufen einfach liegenzulassen. Noch besser gefiele es ihnen aber, wenn der oder die Hundebesitzer aus eigener Einsicht dafür sorgten, dass erst gar keine Hundehaufen vor dem Haus liegen blieben. Ihre Enkelin, die im Erdgeschoss wohnt, habe an den heißen Sommertagen gar nicht mehr die Fenster öffnen können, weil der Gestank durch Hundekot „unerträglich“ gewesen sei. Auch Schmeißfliegen seien angezogen worden.

Milica Landgraf ist entrüstet und fügt hinzu: „Wir sind sogar schon von Leuten angesprochen worden, wie es in unserer Straße aussieht!“

