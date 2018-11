ICE-Trasse: „Ganz dicht dranbleiben“

Lampertheim.Nachdem die Bahn ihre Pläne für den Bahnknoten Mannheim bekanntgegeben hat („SHM“ vom 14. November), appelliert Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer an die Menschen in der Region, „ganz dicht dranzubleiben“. Nun komme es darauf an, gegenüber der Bahn für die Interessen der Menschen einzutreten, die von der Neuplanung einer ICE-Trasse betroffen wären.

Wie berichtet, will die Bahn ihre Pläne für den Trassenverlauf im kommenden Jahr bekannt geben. „Ganz dicht dranbleiben“ heißt für Bürgermeister Störmer vor allem: sich in die Planungen einzumischen. Dies sei aber nur möglich, wenn die bislang begrenzten Partizipationsmöglichkeiten in den Beteiligungsforen ausgebaut würden. Institutionelle Voraussetzung hierfür wäre aus Störmers Sicht die Bildung eines Projektbeirats.

Die Lampertheimer Verwaltungsspitze hatte vor der hessischen Landtagswahl Stellungnahmen der Parteien zu den Plänen der Bahn eingeholt. Damit habe man eine Grundlage geschaffen, so der Bürgermeister im Pressegespräch, um Landespolitiker gezielt ansprechen zu können. Störmer wie Erster Stadtrat Jens Klingler appellieren aber vor allem an die Landtags- und Bundestagsabgeordneten der Bergsträßer Wahlkreise, sich für die Belange der Region in Sachen ICE-Trasse einzusetzen. „Brückenbauer“ Alexander Bauer (CDU) könne nun demonstrieren, stichelte Klingler im Pressegespräch, wie ernst es ihm mit dem Brückenbau tatsächlich sei.

Laut Bürgermeister Störmer kommt es nun auch darauf an, die Bevölkerung für die akute Situation zu sensibilisieren. urs

