Ich bin auf dem Weg zu mir selbst

Ist die Tatsache, dass wieder neu über Heimat gesprochen wird, ein Zeichen dafür, dass sich viele Menschen gar nicht beheimatet fühlen? Heimat also als Sehnsucht nach etwas, das es nicht mehr gibt?

Schmitt: Ja. Man wächst ja zunächst in eine Sprachgemeinschaft hinein, und die Sprache stellt ein bestimmtes Weltbild her. Doch in Zeiten der Multikulturalität und der Globalisierung trifft man auf Menschen, die eine andere Sprache sprechen oder anders aussehen. Und auf einmal fühlt man sich in der gewohnten Heimat nicht mehr zu Hause.

Wie sehr fühlen Sie sich zu Hause – oder ist man als Philosoph in geistigen Welten beheimatet?

Schmitt: Ich bin in Lampertheim aufgewachsen, doch ich empfinde es nicht mehr als meine Heimat. Tatsächlich würde ich meine Heimat eher in geistigen Gefilden verorten. Meinesgleichen sind die Philosophen, mit denen ich mich beschäftige, oder die Menschen, mit denen ich mich in philosophischer Weise austauschen kann.

Kann man sich also im Grunde überall auf der Welt neu beheimaten?

Schmitt: Ich denke schon. Der Begriff des Kosmopoliten hat ja schon Diogenes in der Tonne propagiert, um sich von der bürgerlichen Polis abzugrenzen. Die alten Kosmopoliten haben sich als Menschen von überall und nirgendwo verstanden. Das ist nicht jedem gut bekommen: „Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden“, klagt Georg Trakl. Und auch mir ist meine Heimat mit der Zeit ziemlich fremd geworden. Das bringt mich auf Sokrates, der die Hoffnung auf eine bessere Welt hatte. Diesem Traum hänge ich in gewisser Weise nach.

Entfremdet man sich als denkender Mensch unweigerlich von der Welt um einen herum?

Schmitt: Das bleibt nicht aus. Denn Denken heißt Unterscheiden, auch nein sagen zu können zu dem, was vorgegeben ist. In der Konsequenz heißt das, prinzipiell eine kritische Haltung zu dem einzunehmen, was sich in der Welt täglich abspielt. Das führt dann zu einer Distanz, zu einer Art Trennung.

Wie lässt sich das Bedürfnis nach Heimat mit der Notwendigkeit in unserer Zeit vereinbaren, sich gegenüber dem Fremden zu öffnen?

Schmitt: Ohne eine Akzeptanz des anderen – und zwar „auf Augenhöhe“ – werden wir eine gemeinsame Zukunft nicht bewältigen können. Dabei gilt es aber zu bedenken: Wer sich nicht selbst gefunden hat, kann sich auch nicht verschenken. Nietzsche hat von der schenkenden Tugend gesprochen: Derjenige erst ist im wahren Sinne ein Mensch, der von sich absehen und sich ganz dem anderen zuwenden kann.

Ist Heimat überhaupt ein philosophischer Begriff?

Schmitt: Ich denke schon. Der Begriff ist mit Martin Heidegger stark aufgekommen. Er hat die Philosophie definiert als fundamentales Bedürfnis, sich in der Welt zu Hause zu fühlen. Andere Philosophen wie Platon sehen den Menschen hingegen als Wesen, das prinzipiell in dieser Welt nicht zuhause sein kann.

Warum ist das so?

Schmitt: Der Mensch ist aus dieser Sicht gleichsam nur mit einem Fuß in der Welt beheimatet und zudem nur zeitweise, nämlich mit dem Leib. Mit dem anderen Teil, seinem Geist, steht er nicht in der Welt, sondern der Welt gegenüber. Doch hat Friedrich Nietzsche dagegen gerade die Weisung ausgegeben, den Menschen anders zu sehen, indem er von dem Leib als „großer Vernunft“ gesprochen hat – dies in bewusster Absetzung zu dem, was man üblicherweise als „Vernunft“ begreift, nämlich als Vermögen gegenüber dem Leiblichen, Körperlichen, Natürlichen.

Wie kann sich der Mensch in der Welt zu Hause fühlen, wenn die Wissenschaft behauptet, alles sei eine Konstruktion – also auch das Ich und das, was dieses Ich wahrnimmt?

Schmitt: Auch die Aussage, die Welt sei eine Konstruktion, muss sich ja Zweifel gefallen lassen zum Beispiel in der Hinsicht, dass sie selbst Wahrheit für sich beansprucht, die selbst wiederum nicht nur konstruiert sein will. Und Wahrheit über Unwahrheit zu beanspruchen lässt sich genauso wenig hintergehen wie der Anspruch auf das Gute oder Schöne. Das sollte uns vor Angriffen, also einseitigen Verblendungen sogenannter objektiver Wissenschaften schützen.

Kann uns das Erleben in der Natur in gewisser Weise beheimaten?

Schmitt: Naturerleben halte ich für das Wichtigste, um Heimat zu erleben – zu akzeptieren, dass der Mensch trotz seines geistigen Vermögens Leib und damit Natur ist. Damit verbunden ist die Erkenntnis: Wir stehen nicht der Natur gegenüber, sondern wir sind ein Teil von ihr. Wir sind ein „poröses Wesen“, wie es Ludwig Feuerbach formuliert hat, durch das die Natur andauernd hindurchströmt – sonst könnten wir überhaupt nicht existieren. Natur ist in und um uns. Was wir der Natur antun, tun wir deshalb auch uns selbst an. Und gerade heute kann man sehen, wie sehr wir nicht beheimatet sind, weder in der Natur noch in uns.

Welche Wege werden Sie gehen, um Ihre Heimat zu finden?

Schmitt: Sich zu beheimaten ist eine Art Projekt. Werde der du bist – erkenne dich selbst, lautet die Empfehlung seit altersher. Ich fühle mich heimisch insofern, als ich den Eindruck habe, dass ich mich wenigstens auf dem Weg zu mir befinde. Und zwar in philosophischer Weise, des sich anhaltenden Selbst-Überprüfens, ob ich wirklich bei mir bin, mir selbst gegenüber wahrhaftig bin. Das macht mich zufrieden – auch mit mir selbst. Im Übrigen hat Erich Kästner festgestellt: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es ist also auch nie zu spät, eine Heimat zu finden.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.08.2018