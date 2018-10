„Ich kann Hochdeutsch – aber wenn’s geht, babbel ich lieber“

Lampertheim.Peter Gutschalk schaut sich seine Mitmenschen genau an. Als Kabarettist stellt er Typen dar, in denen man sich wiedererkennen kann. Außerdem spricht Gutschalk auch auf der Bühne Lampertheimer Mundart. Sie ist für ihn eine Liebeserklärung an seine Heimat.

Herr Gutschalk, hat Mundart vor allem mit Vergangenheit zu tun?

Peter Gutschalk: Ja. Mir ist es wichtig, dass Dinge nicht in

...