„Ich wollte was von der Welt sehen“

Lampertheim.„Gut sehen Sie aus“, mit diesem Kompliment, Blumen, Präsenten und Urkunden begrüßte Bürgermeister Gottfried Störmer die Lampertheimerin Regina Hartnagel anlässlich ihres 90. Geburtstags.

Die Jubilarin wurde in Lampertheim geboren, ging hier zur Schule und machte ihre ersten Berufserfahrungen bei der Firma Haas und Derst als Bürokraft. Bei einem Pfarrfest lernte sie 1949 ihren späteren Mann Karl kennen. 1950 wurde geheiratet. Drei Kinder vergrößerten bald die Familie. Tochter Gisela kam 1952, Tochter Hildegard 1957 und Sohn Karl-Helmut 1958 zur Welt.

Ehemann Karl war Maurer von Beruf und so lag es nahe, ein eigenes Heim zu bauen. 1964 zog man in den Sandtorferweg. Leider verstarb der Gatte schon viel zu früh 1987.

Viel auf Reisen war sie, erzählt die Jubilarin. Wobei die Partnerstadt Adria ihr bevorzugtes Ziel war. Als passives Mitglied des Andreas-Chors hatte sie Kontakte zu dem dortigen Chor geknüpft und es wurde fast ein Hobby, die dortige Landschaft zu erkunden. Musik lag Regina Hartnagel immer am Herzen und auch Konzerte der Kastelruther Spatzen in den Dolomiten besuchte sie mehrfach. „Ich bin gerne fortgefahren, denn ich wollte was sehen von der Welt“, begründet die Jubilarin ihre Reiselust. Dazu kam das Kegeln auf der Heide, was sie immerhin 30 Jahre praktizierte.

Seit 2016 lebt Regina Hartnagel nun im Seniorenheim in der Hagenstraße, weil es mit dem Laufen doch nicht mehr so gut geht. Dort hat sie im Zimmer ihre Schilkrötpuppen aufgebaut, die sie alle noch beim Namen nennen kann. Zum Gratulieren war außer den beiden Töchtern auch Heimleiterin Heide Neumann gekommen. Am Nachmittag ging die Feier weiter beim „Kreuzhofbauer“. Dort wurden auch Freunde und Verwandte sowie vier Enkel und ein Urenkel erwartet. sto

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019