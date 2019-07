Ideen gegen Raumnot der Schillerschule

Lampertheim.Die CDU startete jetzt ihre erste Sommertour und hatte sich gleich einem der vorrangigsten Probleme der Innenstadtgestaltung angenommen, der Raumnot der Schillerschule in der Kaiserstraße (wir berichteten).

Welch hohen Stellenwert die Schule ihren Raumproblemen beimisst, konnte man schon an der Anzahl der erschienenen Verantwortlichen der Schillerschule erkennen. Nicht nur Rektorin Annette Wunder-Schönung und ihre Vertreterin Beate Gündling standen zum Empfang bereit, sondern auch die Elternbeiratsvorsitzende Christina Will und Vertreter des Fördervereins und des Kollegiums der Schule waren mit von der Partie. Die Lampertheimer CDU war mit Mitgliedern, darunter Fraktionschef Edwin Stöwesand, Franz Karb und Aida Schugschdinis vertreten.

„Wir freuen uns, dass trotz Schulferien so viele Vertreter der Schillerschule anwesend sind, um die Raumprobleme umfassend darzustellen“, sagte Stöwesand. Inzwischen sei man nicht untätig gewesen, erklärte Wunder-Schönung und verwies auf die Gespräche mit den Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, aber insbesondere auch auf den Brief an Bürgermeister Gottfried Störmer.

Darin habe man dargestellt, dass die Schule mit zurzeit 280 Kindern schon unter Platzmangel leidet. Zusätzlich sei in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen – durch den vermehrten Zuzug junger Familien mit Kindern. „Wir brauchen eine Aula, Räume für die Sozialarbeit und Besprechungszimmer. Das ständige Umwidmen von Räumen je nach Verwendungszweck ist auf Dauer nicht hinnehmbar“, erklärte die Schulleiterin. Auch das Thema Inklusion bereite Schwierigkeiten, denn das denkmalgeschützte Gebäude biete wenig Ansatzmöglichkeiten für eine behindertengerechte Nutzung.

Um sich ein besseres Bild machen zu können, lud die Rektorin zu einem Rundgang ein. Der Schulhof als erste Station scheide als Erweiterungsfläche aus, denn die Kinder bräuchten in den Pausen Bewegungsspielraum, so Wunder-Schönung. Der Blick richtete sich sofort auf das Nachbargrundstück und das Parkhaus. Franz Karb trug die Ideen der CDU zur Lösung des Raumproblems vor: Parkhausversetzung oder Einbindung des Grundstücks neben der Schule. Dabei sei man sich klar, dass hier ganz dicke Bretter gebohrt werden müssten – auch im Zuge der Innenstadtgestaltung.

„Der Kreis ist der Verantwortliche und muss endlich konkret sagen, was er will, und wie hoch der Bedarf ist,“ sagte auch CDU-Mitglied Alexander Stoll. „Die Politik muss endlich aufhören, Sonntagsreden zu halten und konkrete Fakten auf den Tisch legen“, sagte Karb und empfahl der Schule, nicht nachzulassen in ihren Bemühungen. Im Übrigen tagt der Stadtentwicklungsausschuss noch im August, eine Gelegenheit, bei der der Kreis mit seinen Ideen vorstellig werden könne. Der Rundgang endete mit der Besichtigung der Innenräume. Der Abschluss fand vor der Schule bei Mineralwasser und Brezeln statt. sto

