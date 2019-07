Ideen im Traum

Lampertheim.Mit einer aktuellen Ausstellung präsentiert die Hummels-Scheier Galerie die unterschiedlichen Facetten der mexikanischen Künstlerin Erika Mata-Bethke. Zu sehen sind ihre Werke unter dem Titel „Ciclo Cerrado“ (geschlossener Kreis) bis 1. September.

Tiefgründig wie ihre dunklen Augen, sind etwa die Frauenporträts der Künstlerin. Mit Kohle gezeichnet, spiegeln sich darin Freude und Leid, Glück aber auch Trauer wieder. In Acryl-, Öl-, Kreide- oder Aquarelltechnik angefertigt, lässt Mata-Beth einen Blick auf ihre vielfältigen Interessensgebiete zu. Das vom Schlaf übermannte Gesicht der Tochter ihrer Freundin, sendet dabei aber ebenso Faszination aus, wie die farbenfrohe Ansicht der Altstadt von Lissabon das Reisefieber weckte. Erika Mata-Bethke hatte bereits während ihrer Schulzeit in Mexiko mit dem Malen begonnen.

Werke im Konsulat

Nach einem Kunststudium am „Instituto Nacional de Bellas Artes“, kam sie 2002 mit ihren Eltern nach Deutschland. Für ihre künstlerische Weiterbildung besuchte sie Aquarell- und Acryl-Kurse und an der Freien Kunstakademie in Mannheim entwickelte sie ihre Maltechniken weiter.

Als Mitglied des Kunstkreises Laudenbach nahm sie an einer Reihe von Themenausstellung teil. Ihre Werke hingen im Kreiskrankenhaus in Heppenheim und auch im Mexikanischen Konsulat in Frankfurt waren ihre Exponate bereits ausgestellt. Alltagsgegenstände, wie etwa eine Schale voller Äpfel oder auch eine Ansammlung von Tontöpfen, fängt die Künstlerin gekonnt ein. Gezeigt werden in der Lampertheimer Galerie insgesamt 32 Unikate.

Nach Auskunft von Mata-Bethke entstehen viele Ideen für ihre Werke im Traum. Dabei gehe es oftmals etwa um Konturen, Formen und Farben. Manche Ideen würden auch beim Fotografieren entstehen. „Oft sind die Fotografien schlechter als meine Bilder“, sagt sie lachend.

Werke von Erika Matha-Bethke sind sonntags in der Hummels-Scheier Galerie, Wilhelmstraße 75, bis 1. September von 11 bis 13 Uhr zu sehen. Weitere Termine können vereinbart werden. Fell

