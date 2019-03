Lampertheim.Die Geschichte des Altrheins ist lang und vielfältig. Viele Formen haben die Flussarme des Rheins schon gehabt. Mal war der Biedensand eine Insel, mal sind ganze Flussarme vertrocknet, verlandet und aus den Erinnerungen nahezu verschwunden. Eine Ausstellung im Info-Punkt, Biedensandstraße 58, zeigt, wie sich der Altrhein im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Mit der Schau in den Brückenräumen zwischen Fährhaus und GDC-Gebäude wollen PELA (Projektbeirat zur Entschlammung des Lampertheimer Altrheins) und Stadtmarketing auf die Gefahren einer Verlandung aufmerksam machen.

Viele Funktionen

„Lampertheim und der Altrhein – wir sind ganz eng miteinander verbunden“, sagte Bürgermeister Gottfried Störmer bei der Eröffnung. Der Altrhein sei ein „äußerst identitätsstiftendes Gewässer“ für die Spargelstadt und dürfe deshalb nicht sich selbst überlassen werden. Das Stadtoberhaupt begrüßt die Initiative aus dem Fachdienst Umwelt und der PELA, den Info-Punkt für die Ausstellung „Der Lampertheimer Altrhein im Laufe der Geschichte“ zu nutzen. Denn, so Störmer, der Altrhein habe für Lampertheim eine herausragende Bedeutung und viele Funktionen. „Breiten- und Leistungssport, Freizeitvergnügen, Naturschutz und Erholung und viele mehr“, zählte er auf.

Bis es zu einem Entschluss in Sachen Entschlammung komme, seien noch viele Verhandlungen zu führen. So sei die Ausstellung auch ein Weg, nicht nur Lampertheimer für das Thema zu sensibilisieren. Gerade jetzt, da der Frühling langsam beginne, sagte Störmer mit Blick auf den Rad- und Wanderweg, sei ein guter Zeitpunkt, Interessierte über den Altrhein zu informieren.

Die Ausstellung in den zwei Räumen zeigt auch historische Karten. Auf einer Darstellung aus dem Jahr 1679 etwa ist der Biedensand noch eine Insel, ein Altrheinarm verläuft über Boxheim. Hauptsächlich aber beschäftigt sich die Ausstellung mit den negativen Auswirkungen einer Austrocknung für Mensch und Umwelt. Was passiert etwa mit Pflanzen und Tieren in den Trockenphasen bei Niedrigwasser? Und welche Auswirkungen hat die Entwicklung für Erholungssuchende und Sportler? Schon in früheren Jahren, so heißt es, seien viele Tier- und Pflanzenarten verschwunden.

Die Wassersportler kämpfenebenfalls mit dem oft niedrigen Wasserstand. „Wenn wir nichts machen, ist der Altrhein dem Tode geweiht“, ist sich PELA-Mitglied Karl Heinz Barchfeld sicher. Mit seinen Mitstreitern hat er etwa sechs Monate an der Rekonstruktion der Altrhein-Geschichte gearbeitet. „Wir hätten Material für weitere 1000 Folien“, sagte er. Die PELA-Mitglieder werden die Ausstellung an vielen Tagen vor Ort betreuen, die Geopark-vor-Ort-Begleiter thematisch passende Führungen an.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung im Info-Punkt, Biedensandstraße 58, ist bis Freitag, 3. Mai, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zugänglich.