Ihre Kunden sind ihre Freunde

Anzeige

Lampertheim.Es herrscht Trubel in der italienischen Pizzeria „Bei Gianni“. Ein Gast bestellt einen italienischen Salat, ein anderer Pizza, belegt mit Schinken und Pilzen. Und während die Kunden auf ihre ofenfrische Pizza oder den Salat warten, entwickeln sich nette Gespräche. Außerdem verlässt kein Gast den Laden in der Wilhelmstraße 42, ohne ein Späßchen zu machen. „Nicht das Straßenfest am Freitag vergessen“, gibt Inhaber Salvatore Augello den Kunden mit auf den Weg. Am heutigen Freitag wird das 40-jährige Bestehen der Pizzeria gefeiert. „Es ist für Essen, Trinken, Musik und viele Überraschungen gesorgt“, verrät die Familie Augello.

1963 ist das Ehepaar Giovanna und Giuseppe Augello der Arbeit wegen aus Sizilien nach Deutschland gekommen. Die ersten Jahre lebte es in Mannheim und 1977 ließen sich die Eheleute in Lampertheim nieder. Ein Jahr später eröffneten sie ihre Pizzeria in der Spargelstadt. „Wir haben einiges riskiert, schließlich haben wir in Lampertheim niemanden gekannt“, berichten Giovanna und Giuseppe Augello.

Mit Straßenverkauf fing es an

Mit einem Straßenverkauf fing alles an. Um Fuß zu fassen, boten die italienischen Geschäftsleute auch deutsche Speisen an. Nach Jahren ermutigte ihr Sohn Salvatore Augello seine Eltern zum Umbau: „Die Leute müssen in den Laden reinkommen können.“ Das Konzept hat sich bewährt. 2015 ist Salvatore Augello der neue Inhaber geworden. Seine Ehefrau Anna steht ihm helfend zur Seite. Sie ist im Alter von fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Das Ehepaar hat zwei Kinder, Federica (19) und Giuseppe (17). „Meine Schwester Barbara hat die Pizzeria mit aufgebaut und lange Zeit mit geholfen“, erläutert Salvatore Augello. Zum Team gehören außerdem der Pizzabäcker Carmelo und die Küchenhilfe Federica. Den Teig bereitet Giuseppe Senior selbst zu.