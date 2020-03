Im flotten Laufschritt oder poetisch

Lampertheim.Im März bietet das Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim folgende Veranstaltungen und Touren im Naturschutzgebiet Biedensand an:

Jogging im Takt der Natur – Ein Lauf zum Hauptstrom am Donnerstag, 5. März: Laufen kann man in Lampertheim überall: am Deich, im Bruch und im Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein (Biedensand). Neben dem gesundheitlichen Aspekt des langsamen Joggens, erfahren die Teilnemer dieses Geopark-vor-Ort-Angebots Interessantes über die Entstehungsgeschichte unserer Landschaft, die jahrestypischen Pflanzen im Naturschutzgebiet und erhalten läuferspezifische Tipps für einen Wohlfühllauf. Die Präventionstrainerin und Geopark-Vor-Ort-Begleiterin Ute Striebinger bietet jeden ersten Donnerstag im Monat diese Führungstour mit unterschiedlichen Themen an. Die Joggingstrecken sind zwischen 6,5 und neun Kilometer lang. Wetterangepasste Joggingkleidung und -schuhe sowie etwas zum Trinken sollten mitgebracht werden. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Infotafel an der Brücke zum Biedensand. Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet 5,80 Euro pro Person. Mindestens drei Teilnehmer sind erwünscht. Eine Anmeldung bei Ute Striebinger unter Telefon 0179/6921397 oder per E-Mail an rswa53@gmail.com ist erforderlich.

Auf den Spuren des Biedensandgeistes und der Waldtrolle am Samstag, 7. März: Bei der Biedensand-Abendwanderung für Kinder erfahren die Teilnehmer etwas über die Geschichte des Biedensandgeistes, basteln kleine Gespenster und erzählen selbstausgedachte Gruselgeschichten. Wer möchte, kann sich als Gespenst verkleiden. Mitzubringen sind Taschenlampe, Schere und schwarzer Filzstift. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (Brücke). Die Tour dauert etwazweieinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet pro Familie 8,70 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier, maximal können 15 Personen mitgehen. Bei Sturmwarnung oder Regen entfällt die Veranstaltung. Eine Anmeldung bei Andrea Hartkorn ist unter Telefon 06206/3728 oder per E-Mail an a.hartkorn@t-online.de erforderlich.

Workshop Waldbaden, Ostara – Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche am Samstag, 21. März: Waldbaden bedeutet, die Sinne zu öffnen für Schönheit, Schatten, Farben, Heimat, reine Luft, Stille und Düfte. Zudem lassen wir uns ein auf eine Welt voller Geheimnisse und Mythen ein, die sich zu entdecken lohnen. Mittels Waldbaden-Übungen begegnen die Teilnehmer des dreistündigen Workshops der Natur, lernen Heilkräuter kennen und erfahren etwas über den keltischen Jahreskreis. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz am Biedensand (Alter Hafen). Die Teilnahme kostet 11,60 pro Person. Bei Sturmwarnung oder Regen entfällt die Veranstaltung. Anmeldung erforderlich bei Ute Striebinger, Telefon 0179/6921397, E-Mail an rswa53@gmail.com oder Andrea Hartkorn, Telefon 06206/3728, E-Mail: a.hartkorn@t-online.de.

Poetischer Streifzug durchs frühlingshafte Naturschutzgebiet am Sonntag, 29. März: Naturbetrachtung mittels vorgetragener Gedichte, entspanntes Innehalten an ausgesuchten und historischen Plätzen – das sind die Schwerpunkte der zweieinhalbstündigen Tour, die um 14.30 Uhr am Parkplatz am Biedensand (Brücke) beginnt. Die Teilnahme kostet 8,70 Euro pro Erwachsenen, Kinder sind frei. Mindestens vier Teilnehmer sind Voraussetzung. Bei Sturmwarnung und Regen entfällt die Veranstaltung. Anmeldung bei Andrea Hartkorn unter Telefon 06206/3728 oder per E-Mail an a.hartkorn@t-online.de red

