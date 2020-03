Im Handy lauert manche Gefahr

Lampertheim.Jessica und Sehmus sind echte Profis. Ein Blick in die Gesichtserkennung, ein Wisch nach links und in Sekundenschnelle sind Nachrichten verschickt oder Bilder gepostet. Mit ihrem Smartphone kennen sich die Achtklässler bestens aus. Schließlich ist es für die Fünfzehnjährige und den Vierzehnjährigen ein Alltagsbegleiter. Dass ihr Facebook-Profilbild sie aber ganz legal eines Morgens beim Frühstück von einer Cornflakes-Packung aus anlächeln könnte, das haben sie nicht gewusst.

Ein siebentägiges Medienpräventionsprojekt der AWO Jugend- und Suchtberatung „Prisma“ hat die Schüler nun auf derartige Gefahren aufmerksam gemacht. Die Achtklässler dürfen sich nun „Scouts mit Medienkompetenz“ nennen – und haben an der Alfred-Delp-Schule noch viel vor. Dort sind sie nämlich die ersten Schüler überhaupt, die an einem solchen Projekt teilgenommen haben. Schulleiterin Sylvia Meier war dementsprechend mächtig stolz auf ihre Truppe. Seit Oktober haben unterschiedliche Experten die Schulklasse besucht und dabei Themenschwerpunkte wie Privatsphäre, Bildrechte und rechtliche Grundlagen abgearbeitet. Dirk Neumann von der Lampertheimer Polizei beispielsweise schulte den Nachwuchs hinsichtlich möglicher Konsequenzen bei Verstößen gegen geltendes Recht. Nun wissen die Jungen und Mädchen, dass Bilder kopieren nichts anderes ist als Diebstahl und das Weiterleiten bestimmter Motive nicht erlaubt ist. Besondere Aufmerksamkeit erhielten etwa Gruppenchats, in denen Schüler inzwischen nicht mehr nur Privates, sondern auch Hausaufgaben miteinander teilen.

Möglich gemacht haben das Ganze Klassenlehrerin Eva Starke, die ihre Schützlinge beim vom Kreis Bergstraße finanzierten Projekt angemeldet hatte, und die Schüler selbst. Deren Motivation sei nämlich entscheidend gewesen für das Auswahlverfahren des „Peer-to-Peer“-Projekts, bei dem es deutlich mehr Bewerber als Kapazitäten gegeben habe. Das erklärte Sozialpädagogin Nikita Girard, bevor sie den Teilnehmern ihre Zertifikate aushändigte.

Unterschätzer Suchtfaktor

Nun sollen die Medienscouts ihr Wissen an andere Kinder und Jugendliche weitergeben. Zu Hause hat das manch einer schon ausprobiert. „Das Passwort meiner Mutter war jedenfalls nicht schwer zu knacken. 1, 2, 3, 4“, berichtete ein Junge lachend. Was für die Schüler längst Realität ist, sei für manch einen Erwachsenen noch Science-Fiction, so die AWO. Ähnlich der Erfolgsstory an der Bürstädter Erich Kästner-Schule, deren „Netzhelden“ inzwischen im ganzen Kreis unterwegs sind, wollen sich die Alfred-Delp-Schüler nun in einer Arbeitsgemeinschaft organisieren. Meier kann sich vorstellen, dass sie vor allem fünfte und sechste Klassen besuchen. Motto: Je früher man die Gefahren kennt, desto besser. „Wir wollen eine moderne Schule mit W-Lan und allem, was dazu gehört. Nun haben wir auch die entsprechende Kompetenz dazu“, freute sich die Rektorin.

Ein Alleinstellungsmerkmal des AWO-Projekts, so Ausbilderin Nikita Girard, sei der Fokus auf die Suchtgefahr. Sich in der digitalen Welt zu verlieren sei noch immer „eine unterschätzte Gefahr“.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020