Im Jugendbereich wächst die Zahl der Mitglieder

Hofheim.Im Weingut Garst hielt der Tennisclub Hofheim seine Jahreshauptversammlung ab. Der Erste Vorsitzende Peter Bischer bestätigte, dass der TCH in die neue Teamtennisrunde mit fünf Jugendmannschaften und sechs Mannschaften bei den Aktiven starten wird, wobei die Herren 70 dieses Mal eine Spielgemeinschaft mit dem TC Bobstadt bilden. Das Trainerteam besteht aus Katharina Benesova, Benjamin Nold und Tim Dejung, der 2019 die Ausbildung zum DTB-C-Trainer bestanden hat.

Mit einem Kuchenverkauf konnte Anfang November die Jugendkasse aufgebessert werden, beim Howwemer Weihnachtsmarkt grillten TCH-Aktive am Sonntagnachmittag. Aus gesundheitlichen Gründen steht der langjährige Platzwart Jörg Lüdecke nicht mehr zur Verfügung. Mit Josef Paskuj aus Rosengarten konnte ein sofortiger Ersatz gefunden werden. Im Zusammenhang mit der Pflege des Vereinsgeländes lobte Bischer die Verdienste des technischen Leiters Jürgen Gugumus. Das Vereinsheim wird weiterhin von Christian Schult und seinem Team geführt.

Bei den Vorstandswahlen standen einige Ämter zur Disposition. Bestätigt wurde der für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortliche Zweite Vorsitzende Gerhard Gugumus und Jugendleiter Marek Büttel. Neuer Geschäftsführer ist Eric Diesner, neuer Veranstaltungswart Moritz Wetzel. Komplettiert wird der geschäftsführende Vorstand durch den Ersten Vorsitzenden Peter Bischer, Horst Geyer (ebenfalls Zweiter Vorsitzender) und Rechner Eric Nold.

Ausführlich fiel der Bericht von Jugendleiter Marek Büttel aus. Die Mitgliederzahl ist auf 55 Kinder und Jugendliche gestiegen, 14 Mädchen und 41 Jungen. 39 Kinder befanden sich im Sommertraining, 34 nutzten das Angebot des Wintertrainings.

Gelungene Kooperation

Positiv gestaltet sich im Nachwuchsbereich die Zusammenarbeit mit dem TC Bobstadt. Von den fünf Jugendteams schlossen die gemischte U14 als Zweite in der Kreisliga A und die zweite Mannschaft der Junioren U18 als Zweite in der Bezirksliga B am erfolgreichsten ab. 30 Kinder beteiligten sich am Sommercamp, auch die Clubmeisterschaften wurden eifrig genutzt.

Zum Tennis-Schnuppern begrüßte der TCH 40 Kinder auf der Clubanlage. Der Jugendausflug führte zum 3D-Golfen nach Bensheim, das traditionelle X-mas-Schleifchenturnier wurde in der Lampertheimer Tennishalle ausgetragen.

Von einer weitestgehend ausgeglichenen Bilanz berichtete Marlene Wetzel in ihrem Finanzbericht. Im Jahr 2019 wurden erstmals seit über zehn Jahren die Mitgliedsbeiträge angehoben und bei der Jugend neue Beitragsgruppen gebildet. Die Kassenführung wurde von Hannelore Gugumus und Rüdiger Hess geprüft. Wie Gerhard Gugumus ankündigte, erscheint die Vereinszeitung auch in diesem Jahr wieder mit zwei Ausgaben. Seit der Neugestaltung der Homepage 2017 haben fast 50 000 Besucher die Internetseite des TCH angeklickt. In der kommenden Woche wird voraussichtlich die Firma Nohe die fünf Tennisplätze überholen. 2019 gab es drei Arbeitseinsätze, dabei waren 17 Vereinsmitglieder im Einsatz.

Aktuell sind die Arbeitseinsätze an den Samstagen, 4. und 11. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr, geplant, um die Anlage für die Saisoneröffnung herzurichten. Gugumus hob die Einsatzbereitschaft von Hans-Peter Fiedler hervor, der ihn während der Krankheitszeit des Platzwartes tatkräftig unterstützt habe. Sportwart Horst Geyer ging detailliert auf das Abschneiden der aktiven Teams ein. Ungeschlagen blieben die Damen 40 als Dritte in der Bezirksoberliga. Herausragend war Sandra Vranjkovic, die kein Meisterschaftsspiel verpasste und an Nummer eins gesetzt alle sieben Partien gewann.

Die Herren bescherten dem TCH mit der Meisterschaft in der Kreisliga A den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga A. Auf Platz sechs der Bezirksliga A landeten die neuformierten Herren 30. Die Herren 40 bilden nach wie vor das sportliche Aushängeschild des Vereins. Als Vizemeister der Gruppenliga gelang der Aufstieg in die Verbandsliga: das beste Abschneiden einer Mannschaft in der Geschichte des Tennisclubs.

Das diesjährige Saisonziel ist somit der Klassenerhalt in der Verbandsliga. Nur zwei Unentschieden reichten den Herren 50 nicht, den Abstieg in die Bezirksliga A abzuwenden. Platz fünf stand für die mit dem TC Bürstadt kooperierenden Herren 70 in der Gruppenliga zu Buche, Hans-Peter Fiedler erreichte als einziger Akteur eine positive Einzelbilanz. In diesem Jahr will der TCH erneut ein LK-Tagesturnier anbieten. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020