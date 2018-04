Anzeige

Der gebürtige Mannheimer ist vor acht Jahren in die Spargelstadt gezogen. Sängerin Barbara Boll habe ihn unterstützt und so konnte er schon bei zahlreichen Projekten mitmachen, wie etwa bei Rock am See. „Für uns ist es schön, mal wieder neue Musiker auf der Bühne zu erleben“, freute sich Gabi Wesp vom Kulturamt. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.04.2018