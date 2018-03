Anzeige

Hofheim.Goldene Hochzeit feierten am Donnerstag Christa und Helmut Herbert. Obwohl offiziell erst in einem größeren Rahmen im April mit einem Gottesdienst in der Friedenskirche, bei dem die beiden ihr Eheversprechen erneuern wollen, und einem Fest gefeiert wird, fanden sich schon gestern zahlreiche Gratulanten in der Lindenstraße ein.

Dazu zählten Pfarrer Holger Mett von der evangelischen Kirchengemeinde und Bürgermeister Gottfried Störmer, aber auch drei Besucher, die bereits vor 50 Jahren bei der Hochzeit in Dossenheim dabei waren. „Da war das Wetter aber wesentlich besser“, erinnerte sich Helmut Herbert noch genau an das Fest.

Kennengelernt hatte sich das Jubelpaar 1962 während eines Urlaubs in Siegsdorf am Chiemsee. Beide verbrachten unabhängig voneinander erstmals den Urlaub außerhalb ihres Wohnortes. Die Verbindung hielt, auch wenn Helmut Herbert unmittelbar vor der Einberufung zur Bundeswehr stand. Geheiratet wurde dann 1968 in Dossenheim, der Heimatgemeinde von Christa Herbert.