Im Vogelpark anpacken

Lampertheim.Für Samstag, 24. August, 10 Uhr, organisiert der Vorstand des AZ-Vogelparks zusammen mit Karl-Heinz Horstfeld von den „Lômbadda Babblern“ und der Lampertheimer Initiative „Anpacken – Mithelfen – Zusammenarbeiten“ einen Helfer- und Anpacktag im Vogelpark. Ziel ist es, im Park mehr Ordnung und Platz für Neues zu schaffen. Der städtische Bauhof stellt Container zur Verfügung.

Grillwürste und Getränke

Eine weitere Unterstützung leistet der Bauernladen Steinmetz, der dem Vogelpark-Team Grillwürste für den Helfereinsatz zur Verfügung stellt. Die Getränke werden vom Verein zur Verfügung gestellt. Das Team freut sich auf zahlreiche Helfer.

Am Sonntag, 25. August, wird Matthias Schwabe und das Team von bike-innovations aus Lampertheim den Melibokus mit dem Rad erklimmen. Für jede Bergauffahrt an diesem Tag spendet das Team einen Euro in die Vereinskasse des Vogelparks, um zum Erhalt des Parks beizutragen. Als Dankeschön für alle Teilnehmer gibt es vom Vogelpark einen Gutschein für einmal Kaffee und Kuchen im Vogelpark, der dann sonntags eingelöst werden kann. Gestartet wird um 9 Uhr in Bensheim an der Ernst-Ludwig-Promenade. Eine Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.08.2019