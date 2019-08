Im Vogelpark wird gerockt

LAMPERTHEIM.Volles Haus im Vogelpark – ganz ohne Tierbesichtigungen. Denn der Vogelpark rockt. Und wie: Mit waschechter Rockmusik hatte die Band „Pearl White Curse“ jetzt für beste Stimmung im Park gesorgt. Die vierköpfige Formation aus Bürstadt begeisterte das Publikum mit weltbekannten Rocknummern wie „Riders on the Storm“ oder „Smoke on the Water“. Der großen Resonanz nach zu urteilen, wird es wohl nicht der letzte Abend mit Live-musik im Vogelpark bleiben.

Bisher kannten die Lampertheimer ihren Vogelpark nur von Familienfesten an Wochenendmittagen oder Rundgängen. Das neue Vorstandsteam, das den Vogelpark im Mai vor dem endgültigen Aus bewahrt hat, ist entschlossen, das zu ändern. Besonders, weil der Tierbereich für die Öffentlichkeit noch eine Weile geschlossen bleibt. Neben Familienfesten, die es weiterhin geben soll, will sich der Park nun mit Musikveranstaltungen ein zweites Standbein aufbauen. Der Auftritt der Bürstädter Band „Pearl White Curse“ war der erste „Versuch“ – ein erfolgreicher obendrein. Kaum ein Sitzplatz war leer geblieben, die Zuhörer genossen den Sommerabend sichtlich – trotz kultureller Qual der Wahl. Zeitgleich lief in der Innenstadt die Sommernacht, der Stadtteil Hüttenfeld feierte außerdem Kerwe. Die Band um die Bürstädter Brüder Christian (Bass und Gesang) und Sebastian Salis (Gitarre und Gesang), ihren Stiefvater Bernd Pokorny (Gitarre und Keyboard) sowie Tobias Hartmann am Schlagzeug spielten kaum eine Nummer, bei der die Gäste nicht aufstanden und mitsangen.

Schon zur Wiedereröffnung beim großen Familienfest hatte es Live-Musik gegeben. Damals sorgte Peter Heiß mit seiner Band „Hot Pete and the cold ones“ für Partystimmung in den Böllenruthen. Heiß ist mit dem Vorstand um Stephan Germann befreundet, von ihm kam auch die Idee zu regelmäßigen Live-Musik-Veranstaltungen im Vogelpark.

„Wir sind total zufrieden mit dem Abend“, freute sich die zweite Vorsitzende Sandra Gogolok. Einer Fortsetzung stehe deshalb nichts im Wege. „In erster Linie geht es darum, den Verein zu unterstützen“, betonte Organisator Peter Heiß. Deshalb verlangte die Band für ihren Auftritt keine Gage, stattdessen ging nur ein Spendenhut rum. Der Park kann die zusätzlichen Einnahmen gut gebrauchen. „Die Versorgung der Tiere läuft weiter“, erinnerten die Ehrenamtlichen. Am Morgen des Auftritts sei beispielsweise eine Abwasserpumpe kaputt gegangen, die für rund 5000 Euro ersetzt wurde. „Ich kann den Tieren nicht direkt helfen, habe auch für Arbeitseinsätze nur wenig Zeit“, erklärte Heiß seine Motivation.

Die Verköstigung übernahmen dieses Mal Udo Schmidt und Markus Ristock mit ihrem Imbisswagen „Bock auf Wurst“. Die Germanns kennen sie von einem Geburtstag. Die Getränke schenkten derweil die Ehrenamtlichen selbst aus. ksm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.08.2019