Anzeige

LAMPERTHEIM.„Einfach raus kommen, Spaß haben, Wald und Natur spielerisch kennenlernen“ – so formuliert Mirko Klein das Motto seines Walderlebniscamps in unmittelbarer Nähe zur Trimm-dich-Strecke bei Neuschloß. Zur Saisoneröffnung am Samstag, 14. April, lädt er in diesem Jahr aber nicht alleine ein. Gemeinsam mit dem Waldkindergarten „Fuchsbau“, der Forstverwaltung Hessen Forst, dem Kettensägenschnitzer Jens Ruhm und dem Forstunternehmer Thomas Löcher möchte er Jung und Alt ab 14 Uhr ins Grüne locken.

Baumstammsägen, meditatives „Waldbaden“, ein Korkenschleuder- und ein Pfeil- und Bogenschießstand, dazu hölzerne Kunstwerke und Kulinarisches vom Wild: Die Verantwortlichen haben sich für das Waldfest jede Menge Programmpunkte einfallen lassen. Die Veranstaltung sei aber keineswegs nur für Kinder gedacht. „Es ist vielmehr eine Aufforderung an alle Lampertheimer, intensiver mit dem Thema Wald in Berührung zu kommen“, betont Bürgermeister Gottfried Störmer beim Pressegespräch.

Mit dem Erlebniscamp, der Trimm-dich-Strecke, dem Grillplatz Heidetränke, dem Waldlehrpfad und mittlerweile auch dem Waldkindergarten habe man eine „schöne Erholungsecke“ im Stadtwald. „Deshalb läuft man nicht nur blind durch den Wald, sondern kann viele Dinge besser wahrnehmen“, findet der Rathaus-Chef und hofft auf viele Besucher, die am besten mit dem Rad in den Wald kommen. Das Camp bietet Mirko Klein als Inhaber der Firma Natur-Hautnah als erlebnispädagogisches Konzept seit nunmehr zwei Jahren an, neben Projekten für Kinder gehören auch Teamtrainings für Unternehmen zum Angebot. Seitdem sei das Camp merklich gewachsen, wie Klein berichtete. Wo anfangs nur eine Holzstatue den Platz markierte, stünden nun zwei Bauwagen und ein Tipi. Eine Kompost-Toilette befindet sich im Bau.