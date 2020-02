Im Zentrum geht’s rund

Lampertheim.Nach dem Umzug war am Faschingsdienstag noch lange nicht Schluss. Stattdessen haben sich die Fastnachter gerade ein wenig aufgewärmt, um auf dem Schillerplatz noch einmal so richtig loszulegen. DJ Rick heizte den Feiernden tüchtig ein und so entwickelte sich eine ausgelassene Fastnachtsparty, die auch von Wetterkapriolen verschont blieb. Kaum waren die 33 Zugnummern durchs Ziel gegangen, rückten die Straßenreinigungsmaschinen zum großen Kehraus an. Und heute Abend wird die Fastnacht endgültig wieder zu Grabe getragen. red (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020