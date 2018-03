Anzeige

Lampertheim.Viel Mühe hatten sich die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Maria Verkündigung um ihre Vorsitzende Brigitte Hartnagel gemacht: Sie hatten das Jugendheim frühlingsmäßig geschmückt, um ihre Oster- und Frühlingsdekorationen attraktiv präsentieren zu können. Seit dem Jahr 2000 tun sich die kreativen Frauen zusammen, um fantasievolle und dekorative Osteraccessoires herzustellen. Ab Januar trafen sich die sieben Frauen, um ans Werk zu gehen. Künstlerisches Geschick ist Voraussetzung, um ausstellungswürdige Produkte herzustellen.

„Wir gehen auf Ausstellungen oder studieren entsprechende Vorlagen, um immer im neuesten Trend zu sein“, sagt die Vorsitzende. Dabei sollten auch eigene Ideen einfließen. Der künstlerischen Vielfalt wurde an den langen Tischen Genüge getan. Ob spielerische Blumendekorationen oder dekorierte Kerzen für die Osterandacht sowie kunstvoll bemalten Ostereier: Für jeden Geschmack war etwas dabei. Kleine LED-Lichter, in Glasbehälter drapiert, waren ein Anziehungspunkt, aber auch das eher konventionelle Angebot an praktischen Dingen durfte nicht fehlen.

In Mußestunden gestrickt

So wurden handgemachte Marmelade genauso angeboten wie Strickwaren, die in mancher Mußestunde gefertigt worden waren. Sogar an handgemachten Pralinen versuchte man sich und auch die Kissen mit Kirschkernen durften nicht fehlen. Die zahlreichen Besucher griffen fleißig zu und nutzten die Gelegenheit, um es sich bei Wiener Würstchen oder einer Pilzpfanne mit Baguette gut gehen zu lassen. Selbstverständlich gab es ein Kuchenbuffet.