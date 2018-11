Immer mehr Betreuungsplätze

LAMPERTHEIM.Das Betreuungsangebot wird immer größer, die Warteliste aber nicht kleiner: Der steigende Bedarf an Nachmittagsbetreuungsplätzen für Grundschüler scheint in Lampertheim nicht abzunehmen. Das macht jedenfalls die Entwicklung des Fördervereins Schülerbetreuung an der Pestalozzischule deutlich. Auf der Jahreshauptversammlung in der Aula hat der Verein die bereits begonnene Erweiterung um eine vierte Gruppe auf insgesamt 100 Kinder vorgestellt. Das Vorstandsteam um Vorsitzende Sandra Roos-Greulich wurde bestätigt.

Die Schülerbetreuung an der Grundschule im Lampertheimer Osten wächst immer weiter. War erst 2017 eine neu geschaffene, dritte Gruppe voll besetzt, kam in diesem Schuljahr noch eine weitere hinzu. Damit hat der 1997 gegründete Verein seine Kapazität in wenigen Jahren auf 100 Schüler verdoppelt. 14 Mitarbeiterinnen auf Voll- und Teilezeit beschäftigt die Organisation mittlerweile, auch die Räumlichkeiten werden aufgrund der steigenden Kinderzahlen stetig ergänzt. So wurde jüngst die Forscherwerkstatt technisch neu ausgestattet und ein Büro für die Teamleitung eingerichtet, alsbald sollen ein Snoezelenraum und die Aula als Mediennutzungsraum folgen.

„Eigentlich war die Betreuung an unserer Schule auf maximal drei Gruppen und 75 Kinder beschränkt“, erklärte der zweite Vorsitzende Björn Raasch, „damit waren wir aber massiv unterbesetzt“. Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung einer vierten Gruppe von Kreis und Stadt sei der künftige Eintritt in den „Pakt für den Nachmittag“ gewesen, eine hessenweite Kooperationsvereinbarung von Land und Schulträgern. Via Eilbeschluss hatte der Kreis im Sommer zugestimmt. So konnte der Verein zu Schuljahresbeginn schon auf 91 Kinder aufstocken. Dringend nötig, wie die Vereinsstatistik zeigt. Allein für 2018 hatten 51 neue Anfragen vorgelegen, selbst für das Jahr 2020 sind jetzt schon 27 Kinder vorgemeldet.

Ab dem kommenden Schuljahr läuft die Betreuung dann mit 100 Kindern auf voller Kapazität. Dafür hat der Verein drei neue Mitarbeiterinnen eingestellt, eine mehr, als gesetzlich notwendig. Außerdem arbeitet die erste Vorsitzende Sandra Roos-Greulich nicht mehr nur ehrenamtlich für den Verein, sondern übernimmt auf Teilzeit-Basis auch geschäftsführende Aufgaben. Das sei „eine große Entlastung“ für den Vorstand und dem „massiv gestiegenen, administrativem Aufwand“ geschuldet. Durch die Verbesserung des Betreuungsschlüssels und die Professionalisierung der Vorstandsarbeit wolle man eine hohe Qualität gewährleisten, so Raasch.

Mit dem wachsenden Angebot gehen für den Verein aber auch steigende Kosten, vor allem im Lohnbereich, einher. Zum 1. Januar sollen deshalb die monatlichen Gebühren um 15 Euro pro Kind angehoben werden. Dennoch plant der Verein in den kommenden Jahren höhere Verluste ein – auch wegen Investitionen in Räumlichkeiten und Außengelände. Die Rücklagen seien aber groß genug, beruhigten die Verantwortlichen. Bei den Vorstandswahlen bestätigte die Versammlung das bisherige Team. Einzig Marilyn Menger ergänzt den Vorstand auf einem frei gewordenen Beisitzerposten von Katrin Klein für zunächst ein Jahr. ksm

